Hace 25 años | Empieza la Feria Franca de Betanzos

Imagen de 2001 de la feria medieval de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, comenzaba una nueva edición de la feria medieval de Betanzos, mientras en A Coruña se detallaba el plan que permitiría la urbanización de Someso. Hace 50, en 1976, se completaba el trasvase del petróleo del ‘Urquiola’, mientras que hace 75, en 1951, un circo hacía las delicias de los coruñeses. Hace 100, en 1926, llegaban interesantes detalles estadísticos sobre la demografía de la población herculina en los primeros meses del año.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Empieza la Feria Franca de Betanzos y la futura urbanización de Someso

El inicio de la Feria Franca provocó que Betanzos se llenara de curiosos y de gentes ataviadas con trajes de época. Durante la jornada se celebrarán pasacalles, juegos infantiles y espectáculos de magia, además de un torneo, que llenarán las calles de la ciudad de los Caballero de color y ambiente medieval. Una inversión de 2.394 millones transformará Someso en una urbanización de altura. El desbloqueo del plan parcial del Recinto Ferial tiene la culpa. Tras años de espera, el lunes recibirá del pleno la aprobación definitiva. El Ayuntamiento preparará entonces el terreno para un área residencial en la que se construirán 1.437 viviendas. Habrá en Someso ocho edificios, cada uno con 17 plantas y dos de 33.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Termina la operación de trasvase del petróleo del ‘Urquiola’

Ha terminado, en la mitad del tiempo previsto, la operación de trasvase del petróleo del ‘Urquiola’. Un total de 4.200 toneladas de fuel-oil y aceites y unas 5.000 agua fueron extraídas de la popa. En más de 300 millones de pesetas se puede calcular el valor actual de la pola debido a su buen estado. En la operación se ha tardado unos catorce días. Va quedando atrás el recuerdo y los residuos del ‘Urquiola’. El público empieza de nuevo a frecuenta, como en los mejores tiempos, la ciudadana playa de Riazor, que vuelve así a revertir la animación que siempre tuvo, y que el desastre puso en peligro. Conjurado el peligro de la “marea negra”, los coruñeses vuelven a disfrutar de la playa que tienen más a mano.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Un zoo con fieras, payasos, el lorito Kiko y el popular fakir Dajatarto

Con una buena entrada se presentó en la Coruña el Zoo Circus, excelente agrupación que realiza actualmente una jura por Europa y que anuncia en nuestra ciudad una estancia bastante breve. Una vez más, Circuitos Carcelle ha brindado al público coruñés un buen conjunto de número circenses animado en esta ocasión por la presencia en la pista de fieras, atracción que hace ya bastante tiempo no se exhibía en los circos que visitaban nuestra capital. Desde los excéntricos musicales Kraft Brothers, una nueva versión americanizada de los payasos, hasta el número cumbre de los siete leones que presenta el finlandés Ira, pasando por los elefantes y camellos, perros amaestrados, lorito Kiko, presentado por Moreno, y el enigmático y popular fakir Dajatarto.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Importante número de cónyuges de “reenganche” y “herederas de maridos”

Se ha recibido el interesante “Boletín Demográfico de España”, publicación que honra a la Jefatura Superior de Estadística, del Ministerio de Trabajo. Comprende el primer trimestre del corriente año. En lo que afecta a la capital y provincial de la Coruña en los tres primeros meses de 1926, en el contingente matrimonial figuran bastantes cónyuges de “reenganche” (nupcias de viudo con viuda) y a una importante cifra de “herederas de maridos”, es decir, de solteras, que fueron al altar con viudos. El sereno de la calle de Castelar Pedro Losada Prado, de 69 años, denunció en la Comisaría que su esposa vio al regresar a su buhardilla que junto a la ventana de su habitación había un hombre fumando un cigarro puro, por lo que toda asustada bajó a la calle.