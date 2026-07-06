Los hijos de Víctor Sieiro, pionero del fútbol sala femenino en A Coruña, serán los pregoneros de la Romaría dos Castros

Un momento de la presentación de la nueva edición de la Romaría dos Castros Quintana

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó en la mañana de este lunes la nueva edición de la Romaría dos Castros, una cita ya consolidada en el calendario festivo de la ciudad que reunirá en el arque de San Diego, entre los días 17 y 19 de julio, música tradicional, actividades populares y propuestas para todos los públicos. En el acto de presentación participaron también el presidente de la Asociación de Vecinos Oza-Gaitera-Os Castros, Paulo Sexto, el fundador y líder de Luar na Lubre, Bieito Romero, y el músico e investigador Xurxo Fernandes, dos de los artistas que forman parte del cartel de esta edición.

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Gonzalo Castro subrayó que la romería forma parte de los “espazos que fortalecen os vínculos veciñais e que contribúen a preservar e divulgar o patrimonio cultural e musical galego”. La celebración comenzará el viernes 17 con un pasacalles de Cántigas da Terra, a lo que seguirá el pregón, que en esta edición correrá al frente de Maika y Willy Sieiro Vázquez, hijos de Víctor Sieiro, una figura muy querida en el barrio de los Castros y en el deporte coruñés.

La elección de los pregoneros supone un homenaje a la memoria de Víctor Sieiro Asorey, vecino de Os Castros y pionero del fútbol sala femenino en A Coruña. Fundador, presidente y entrenador del histórico Sal Lence, fue una de las personas que impulsó el desarrollo de esta disciplina deportiva desde el barrio hasta convertirla en un referente a nivel estatal. El club conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, contribuyendo de manera decisiva a la visibilidad y normalización del deporte femenino. Desde la organización destacan también el compromiso de Sieiro con la vida social y comunitaria de Os Castros, motivo por el que sus hijos serán los encargados de abrir oficialmente la Romería de este año. Tras el pregón actuarán Tres Pesos y Xurxo Fernandes, que presentará su espectáculo ‘Levaino!'.

La programación

La programación continuará el sábado 18 con una alborada y pasacalles al frente de Donaire, seguida de la sesión vermú del grupo Maghúa, un almuerzo popular, juegos tradicionales y la actuación de la Orquesta Pantasma. Ya por la noche subirán al escenario Acordeireta y Luar na Lubre, una de las formaciones más representativas de la música folk gallega, en uno de los conciertos más destacados de todo el fin de semana. La jornada rematará con la sesión de DJ Misa.

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El domingo 19, último día de la romería, volverá a sonar la música tradicional con el grupo de Donaire, protagonista de la alborada y de la actuación del mediodía. Tras el almuerzo popular, el grupo Pan Sen Fron será el encargado de poner el cierre festivo a la celebración.