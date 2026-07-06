Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Valentina, la estatua que adornará Riazor a partir de mañana

La alcaldesa inaugurará la escultura de bronce, forjada por Miguel Couto, en el Paseo

Abel Peña
Abel Peña
06/07/2026 21:24
Nueva estatua valentina
La estatua, envuelta, a la espera de ser descubierta este martes
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los que se acerquen este martes, a las 13.00 horas, a Riazor podrán contemplar el descubrimiento de su más reciente escultura. Se trata de Valentina, recién salida del taller de Miguel Couto. Es un broncista de prestigio, así que ha sido esta aleación la que ha empleado para homenajear al grupo de bañistas de la Tercera Edad conocido como los Golfiños que se bañan incluso en pleno invierno.

"La idea la tuve un día caminando por el Paseo Marítimo, cuando los vi". Obviamente, Couto ya había contemplado a los bañistas en más de una ocasión. Pero aquella vez, sin que pueda explicarlo, fue diferente. "Me pareció excepcional, como una lección de vida. A partir de ahí, recuerdo volver a casa medio encendido", explica. 

Revisó imágenes, volvió de nuevo al lugar, hizo un par de maquetas y, cuando estuvo satisfecho, lo presentó al Ayuntamiento. Fue fácil porque ya es un artista establecido, con 45 monumentos a sus espaldas. Les gustó, y empezó el proyecto, que duró tres meses. Primero, creando la estatua en cera, para hacer el molde, y luego un mes para la fundición. Finalmente se soldaron las partes y se le dotó de una pátina de la que Couto confiesa sentirse orgulloso. 

Couto sabe que su obra la acabará el mar, cuya humedad salina cubrirá el metal de su propia pátina, embelleciendo aun más la obra del artista. En unos meses, estará cubierta de verdín. "El bronce es muy poético", afirma Couto. Así, el océano aportará su toque a 'Valentina', que es el doble de bronce de Inés Vieites, la bailarina que ha posado como modelo para esta creación de Couto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Los Xoves de Códax: un ciclo de conciertos exclusivos con fusión de músicas y estilos y fin solidario
Jose Pereira
Un grupo de personas participa en una vigilia realizada este domingo en Caracas, en honor a las victimas de los terremotos

Suben a 3.535 los muertos por los terremotos en Venezuela
EFE
El ideal gallego

El príncipe Enrique aterriza en el Reino Unido sin su familia y en crisis con Buckingham
EFE
Nueva estatua valentina

Valentina, la estatua que adornará Riazor a partir de mañana
Abel Peña