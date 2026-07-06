Valentina, la estatua que adornará Riazor a partir de mañana

La estatua, envuelta, a la espera de ser descubierta este martes Javier Alborés

Los que se acerquen este martes, a las 13.00 horas, a Riazor podrán contemplar el descubrimiento de su más reciente escultura. Se trata de Valentina, recién salida del taller de Miguel Couto. Es un broncista de prestigio, así que ha sido esta aleación la que ha empleado para homenajear al grupo de bañistas de la Tercera Edad conocido como los Golfiños que se bañan incluso en pleno invierno.

"La idea la tuve un día caminando por el Paseo Marítimo, cuando los vi". Obviamente, Couto ya había contemplado a los bañistas en más de una ocasión. Pero aquella vez, sin que pueda explicarlo, fue diferente. "Me pareció excepcional, como una lección de vida. A partir de ahí, recuerdo volver a casa medio encendido", explica.

Revisó imágenes, volvió de nuevo al lugar, hizo un par de maquetas y, cuando estuvo satisfecho, lo presentó al Ayuntamiento. Fue fácil porque ya es un artista establecido, con 45 monumentos a sus espaldas. Les gustó, y empezó el proyecto, que duró tres meses. Primero, creando la estatua en cera, para hacer el molde, y luego un mes para la fundición. Finalmente se soldaron las partes y se le dotó de una pátina de la que Couto confiesa sentirse orgulloso.

Couto sabe que su obra la acabará el mar, cuya humedad salina cubrirá el metal de su propia pátina, embelleciendo aun más la obra del artista. En unos meses, estará cubierta de verdín. "El bronce es muy poético", afirma Couto. Así, el océano aportará su toque a 'Valentina', que es el doble de bronce de Inés Vieites, la bailarina que ha posado como modelo para esta creación de Couto.