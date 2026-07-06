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A Coruña

Más de 700 expertos se reunirán en A Coruña para analizar los retos de la energía nuclear

Ep
06/07/2026 14:12
Palexo
El Ideal Gallego
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A Coruña acogerá la 52 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Será del 5 al 9 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco).

Según trasladan los organizadores, este congreso es el "punto de encuentro" del sector nuclear en el país. El mismo, concreta, reunirá a "más de 700 profesionales para analizar los principales retos científicos, tecnológicos, industriales y sociales relacionados con la energía nuclear".

Este encuentro, detalla, contará con un programa técnico integrado por conferencias, mesas redondas, sesiones plenarias, talleres y más de 300 ponencias técnicas.

En ellas, expertos nacionales e internacionales abordarán temas como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la tecnología nuclear, las novedades en medicina nuclear, la energía nuclear como elemento estabilizador en geopolítica, los procesos de desmantelamiento y la importancia del combustible nuclear.

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