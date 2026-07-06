Marian Rojas dará una charla sobre el cortisol y el estrés el próximo 30 de septiembre en A Coruña

Marian Rojas Cedida

Bioticamente llegará a A Coruña el próximo 30 de septiembre con una nueva edición dedicada al bienestar emocional que contará con la presencia destacada de la especialista en psiquiatría y escritora con más de cuatro millones de seguidores en redes sociales Marian Rojas Estapé.

Tras su paso por Vigo y Madrid, el evento continúa su recorrido y reunirá en A Coruña a figuras destacadas del ámbito de la salud, la ciencia y la motivación, con un enfoque divulgativo y experiencial.

El evento estará conducido por Mago More, quien además de presentar compartirá su experiencia personal y dará paso a las intervenciones, donde Marian Rojas Estapé abordará el cortisol, el estrés, el sentido de la vida y la educación emocional, con una mirada centrada en el impacto de las emociones en el bienestar.

También participarán Eduardo Anitua, que expondrá las posibilidades de la ciencia para una vida más plena, centrando su intervención en la longevidad, la prevención y la salud del futuro. Junto a él, Sari Arponen pondrá el foco en la microbiota y la inflamación crónica, con una mirada científica que recuerda que el bienestar comienza en el intestino.

“Bioticamente nace con el objetivo de acercar el conocimiento científico al público general y generar espacios de reflexión sobre la salud emocional y física. Tras la acogida en Vigo y Madrid, damos un paso más con la llegada a A Coruña, donde queremos seguir compartiendo una propuesta que combina rigor científico y cercanía”, señalan desde la organización.

El evento se celebrará en Palexco el próximo 30 de septiembre a las 17.00 horas y las entradas ya pueden adquirse en la web de Ataquilla.