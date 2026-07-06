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A Coruña

Los bomberos extinguen un fuego en una finca de O Portiño

El inicio del incendio fue una quema controlada

Abel Peña
Abel Peña
06/07/2026 19:15
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A las seis menos diez de la tarde se declaró un pequeño incendio en una finca de la carretera lleva a la dársena de O Portiño. Según declararon los servicios de emergencia, todo empezó con una quema controlada. 

Resultó que dicha quema se descontroló y el dueño de l afinca, alarmado, decidió alerta a los Bomberos. Apagarlo no conllevó mayor problema que vaciar 200 litros de agua sobre los rastrojos, pero la Policía Local ha tomado nota, que enviará a la Xunta, y la imprudencia puede costarle mil euros. 

No hay que olvidar que está prohibido quemar rastrojos en verano, cuando las altas temperaturas convierten en yesca la vegetación y no llueve. Es así como tienen lugar muchos de los fuegos que luego devastan los montes gallegos. 

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