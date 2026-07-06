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A Coruña

La Xunta busca incorporar al Hospital de A Coruña una de las técnicas más eficaces para detectar el cáncer de próstata

El Gobierno gallego sacó a licitación el contrato para los servicios de Urología de A Coruña y Vigo

Ana Herrero
06/07/2026 20:01
Fachada del Chuac
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta sacó este lunes a licitación, por un importe de 435.600 euros, el suministro de sistemas de biopsia prostática guiada por fusión con destino al servicio de Urología del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) y  del Hospital Meixoeiro de Vigo.

La biopsia por fusión es “una de las técnicas innovadoras más eficaces para detectar el cáncer de próstata, ya que permite dirigir la biopsia directamente a las lesiones sospechosas gracias a la combinación de las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética multiparamétrica y ecografía en tiempo real”.

La fusión es un proceso que combina estas tecnologías para “crear un mapa detallado en 360º de la próstata” mediante la integración de imágenes previamente captadas por resonancia magnética con imágenes de ultrasonidos en directo procedentes del ecógrafo.

Este sistema presenta diversas ventajas respecto a la biopsia tradicional, como una mayor precisión, al identificar hasta el 96% de los tumores significativos, un menor número de pacientes que precisan una segunda prueba, menos falsos negativos, un menor riesgo de infecciones urinarias, prostáticas y sistémicas y menos complicaciones. 

Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de julio para presentar sus ofertas. 

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