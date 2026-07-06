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Niebla en A Coruña
A Coruña

La niebla invade A Coruña y alivia las altas temperaturas

El termómetro se desplomó cuatro grados

Abel Peña
Abel Peña
06/07/2026 14:46

Un espeso banco de niebla proveniente del océano ha venido a aliviar alrededor de la una de la tarde la ola de calor que ha llegado a los 32 grados centígrados el pasado domingo. La temperatura máxima se registró a las 12 y diez minutos cuando 27,7 grados pero ha bajado hasta 23 y seguirá en este valor durante toda la jornada y hasta bien entrada la semana. 

A medida que la ciudad se difuminaba, los bañistas en la bahía del Orzán daba por concluida la sesión de sol. Y se volvía a poner la camiseta. 

La previsión es que la niebla dure solo unas horas, pero el termómetro mantendrá una temperatura que a cualquier coruñés normalmente le parecía elevado, pero que resulta muy agradable tras la ola de calor que se ha registrado el fin de semana. 

Para esta semana, las mínimas se mueven en torno a los 17 grados, mientras que las máximas no superarán los 23. 

Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse

A Coruña se despide este lunes del calor abrasante

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