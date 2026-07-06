La empresa coruñesa Talento inaugura dos oficinas en Perú

Nueva oficina de Talento en A Coruña Cedida

La compañía coruñesa Talento Grupo Internacional, especializada en movilidad laboral internacional, inaugura dos nuevas oficinas en Piura y Arequipa (Perú) para dar respuesta a las necesidades de selección y reclutamiento en otras zonas del país andino.

La empresa destaca que el proceso de expansión coincide “con un hecho altamente relevante en los procesos de regularización migratoria”. “Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la presencia de trabajadores peruanos legales ha superado la cifra de 100.000 afiliados activos”, afirma.

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Este número representa “un crecimiento exponencial”, considerando que en enero de 2020 la cifra se situaba en 37,483 cotizantes; es decir, el volumen de empleo formal de peruanos en España casi se ha triplicado en últimos cinco años, según afirma Talento.

Transformación

En este escenario de alta demanda, Talento Grupo Internacional afirma que se consolida como “una de las puertas de acceso más seguras y efectivas” en este “proceso de migración legal”, habiendo facilitado hasta el momento “la transformación de la vida de más de 3.000 peruanos” mediante contratos formales gestionados directamente desde Perú.

“La persona trabajadora viaja a España para cubrir un puesto que ya existe, para el que se le necesita y que ha sido solicitado por alguna empresa. No ofrecemos expectativas, sino puestos de trabajo reales”, señala el concejero delegado de la compañía, Diego Carbajosa.

Además, la empresa con sede en A Coruña explica que ha implementado diversos talleres de adaptación cultural para las personas seleccionadas en Perú, para cuestiones como citas médicas, acceso a colegios y universidades o cómo usar el transporte público.