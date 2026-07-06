La demolición del inmueble en riesgo de derrumbe en San Nicolás obliga de nuevo a cerrar la calle

La calle San Nicolás, en pleno centro de A Coruña, vuelve a permanecer cerrada al paso de peatones tras el inicio de los trabajos de demolición del edificio situado en el número 34, que sufrió un grave derrumbe parcial hace unos días.

A primera hora de este lunes ya podía verse maquinaria pesada y un camión de grandes dimensiones accediendo a la estrecha vía, mientras varios operarios preparaban el dispositivo para comenzar el derribo del inmueble. La zona ha sido nuevamente vallada para garantizar la seguridad durante la intervención.

Los obreros comenzaron este lunes los trabajos de demolición Víctor Seoane

La reapertura provisional de la calle, que se había producido tras asegurar el perímetro, ha quedado sin efecto con el arranque de la demolición, una actuación que obligará a mantener restringido el paso mientras duren los trabajos.

Un camión de grandes corta la calle Víctor Seoane

El edificio había sido desalojado tras el derrumbe registrado a finales de mayo, un suceso que también obligó al realojo de vecinos y al cierre temporal de varios negocios de la zona debido al riesgo de nuevos desprendimientos.