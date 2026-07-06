Una imagen del antiguo sanatorio de Oza Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los coruñeses mostraban su preocupación por la continua caída de cascotes en edificios del centro de la ciudad, mientras que en 1976, hace 50, el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Romay Beccaria, negaba el cierre del sanatorio de Oza. En 1951, hace 75 años, se producían varios robos curiosos, y hace 100 años, en 1926, cuatro jóvenes estuvieron a punto de morir ahogados en la ría coruñesa tras hundirse su chalana.

Hace 25 años | Preocupación por la continua caída de cascotes en pleno centro de la ciudad

Un gran número de coruñeses mostró su preocupación por el peligro que se genera con la reiterada caída de cascotes en pleno centro. A primera hora de la mañana se desprendieron trozos del balcón de una casa de plaza de España y posteriormente se vinieron abajo unos tablones de una galería de Sánchez Bregua.

Por otra parte, el Ayuntamiento convertirá el antiguo vertedero, a cuya zona sellada no se podrá acceder hasta dentro de una década, en fuente de energía. Una planta de cogeneración en el Parque de Bens transformará el biogás generado por la basura en energía eléctrica. Parte será recomercializada por la concesionaria, el resto se destinará a costear el mantenimiento del recinto.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El subsecretario Romay Beccaria niega el cierre del sanatorio de Oza

En telegrama que el subsecretario del Ministerio de la Gobernación envió al alcalde, se dice que el sanatorio de Oza no va a ser cerrado. El texto, recibido a las ocho menos diez minutos de la tarde en el Ayuntamiento, es el siguiente: “Puede desmentir noticia cierre sanatorio Oza. Se estudia mejor utilización de dichas instalaciones. Ninguna decisión se tomará sin salvaguardar legítimos intereses enfermos y personal sanitario y debido conocimiento autoridades locales. Atentamente Romay Beccaria”.

En sucesos, dos jóvenes se hallaban sentados en la bifurcación de carretera La Coruña-El Ferrol-Guísamo, cuando fueron sorprendidos por la Guardia Civil. Uno se dio a la fuga internándose en un bosque, perdiendo una chaqueta en la que fueron halladas 119.000 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Robos curiosos: una carretilla, un biombo y dos docenas de huevos

Antonio Miguel Agote, que vive en Juan Castro Mosquera, denunció la sustracción de una carretilla de hierro, un biombo, un grifo y tubería, ocho cuchillas de tornero y un aparato completo de cuerda de gramófono. Se efectuaron varias detenciones de sospechosos de este hurto, y fueron encontrados en diferentes chatarrerías algunos de los objetos que habían sido robados.

Otro robo original fue el que se produjo en una abacería de la ciudad, y mientras su dueña María López Farto, con domicilio en Atocha Alta, 28, entró un momento en el interior de la tienda, le robaron una huevera con dos docenas de huevos y un reloj despertador. La denuncia tasa lo sustraído en unas 200 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Cuatro jóvenes a punto de ahogarse en la ría tras naufragar su chalana

Estuvieron a punto de perecer ahogados cuatro muchachos en la ría del Pasaje. Los tripulantes de la lancha motora “Josefina”, de Francisco Pichel, que se dedicaban a transportar pasajeros al arenal en que están aterrizados los aviones, vieron que frente a la playa de Santa Cristina, cuatro muchachos que tripulaban una chalana pedían auxilio. En el momento de abandonar el último muchacho la chalana, esta se fue a pique.

Además, estando trabajando en el horno de la señora viuda de Blanco, situado en la calle de Caballero, número 40, el obrero de la misma Ramiro Otero Díaz, de 19 años, al ir a sacar un poco de harina que se había apelotonado en las aspas de una máquina amasadora, le cogió esta la mano izquierda, causándole varias heridas de pronóstico reservado.