Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: las belugas emocionan a Cholo Ramón

Expedición Cholo en el Polo Norte Instagram

La expedición de nuestro aventurero coruñés por el Polo Norte continúa regalando momentos únicos. En la novena jornada, la naturaleza volvió a sorprender con el avistamiento de varios mamíferos marinos en su hábitat natural.

Durante el día pudo observar la ballena minke, la foca pía y, como gran protagonista de la jornada, un grupo de belugas. Este último encuentro fue especialmente emocionante, ya que era la primera vez en su vida que veía a estos fascinantes cetáceos de color blanco, uno de los símbolos más emblemáticos del Ártico.

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Cada jornada de la expedición sigue dejando imágenes y experiencias difíciles de olvidar, mostrando la extraordinaria biodiversidad de uno de los lugares más remotos del planeta.

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Con motivo de los avistamientos registrados hasta el momento, el expedicionario ha lanzado un reto a sus seguidores. Quienes sean capaces de indicar cuántas especies marinas ha visto hasta ahora durante la expedición y escribir correctamente sus nombres participarán en el sorteo de tres láminas, a elegir, con algunas de las mejores fotografías captadas durante esta aventura por el Polo Norte