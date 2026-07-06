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A Coruña

Detienen en A Coruña a un conductor de VTC por presunta agresión sexual a una menor

La denunciante asegura que le lamió la oreja y que llevó a cabo tocamientos

Lara Fernández
Lara Fernández
06/07/2026 17:58
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Un conductor de una empresa de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha sido detenido tras, presuntamente, agredir sexualmente a una menor en la madrugada del pasado sábado. 

Según fuentes consultadas, la joven denunciante iba acompañada de otras personas y sentada en el asiento delantero del vehículo. El hombre, durante el trayecto, habría realizado tocamientos a la menor e incluso, presuntamente, le lamió la oreja. 

Al llegar al destino, fue cuando procedieron a dar aviso a la Policía Nacional, por lo que se activó la alerta para detener al conductor por presunta agresión sexual. 

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