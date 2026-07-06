Detienen en A Coruña a un conductor de VTC por presunta agresión sexual a una menor

Un Bolt circula hacia la ronda de Outeiro Quintana

Un conductor de una empresa de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha sido detenido tras, presuntamente, agredir sexualmente a una menor en la madrugada del pasado sábado.

Según fuentes consultadas, la joven denunciante iba acompañada de otras personas y sentada en el asiento delantero del vehículo. El hombre, durante el trayecto, habría realizado tocamientos a la menor e incluso, presuntamente, le lamió la oreja.

Al llegar al destino, fue cuando procedieron a dar aviso a la Policía Nacional, por lo que se activó la alerta para detener al conductor por presunta agresión sexual.