Los delitos contra la salud pública crecieron durante el primer trimestre del año en A Coruña según datos de Interior

Redada en Os Mallos Patricia G. Fraga

Gran parte del problema actual, señalan expertos de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), es la gran cantidad de cocaína que fluye de los países latinoamericanos a precios muy baratos. Tanto, que cada vez es más difícil hacer daño a una gran organización realizando importantes aprehensiones. En el primer trimestre del año, el Ministerio del Interior registró 13 delitos por tráfico de drogas, lo que es una cifra superior al mismo período de 2025, pero que se mantiene en la línea de otros años. A Coruña nunca ha sido un punto de paso de grandes alijos, aunque abunde la droga.

Entre las actuaciones más importantes en lo que va de año figura la operación ‘Boksi’ que permitió revelar que una tienda deportiva del centro de la ciudad era, en realidad, una tapadera para el tráfico de drogas. La Udyco operó en colaboración con la Guardia civil, porque la banda también operaba en Pontevedra y la comarca de O Salnés, y consiguieron incautarse de 5,5 kilos de cocaína, además de 40.000 euros y varios vehículos de alta gama.

Aquello fue en enero, y supuso la mayor incautación en A Coruña en lo que va de año. Desde entonces, la Udyco ha estado dando golpes aquí y allá, actuando sobre todo contra el menudeo y deteniendo a camellos, como en marzo, cuando detuvo a un sospechoso en un narcopiso de la avenida de Finisterre que se había convertido en un punto negro. Ese mismo mes se desarticuló una banda que operaba entre A Coruña y Arteixo. Se realizaron registros domiciliarios en las calles Alcalde Lens y Vizcaya y en Meicende. Distribuían hachís, cocaína y heroína, en pequeñas cantidades.

En mayo, fueron tres las intervenciones en un solo día: una en la avenida de Os Mallos, donde se detuvo a un hombre que llevaba seis gramos de cocaína y cuatro de droga sintética MDMA. Otro arresto tuvo lugar en la estación de bus, y permitió incautar 300 gramos de hachís, y un tercero en la ronda de Nelle, cuando se sorprendió a un hombre con 13 gramos de cocaína rosa. Conviene señalar que esta droga no está relacionada con la cocaína. El ‘tusi’, como también se la denomina, es una mezcla de sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína. Todo cubierto por un colorante que le da el nombre. Es precisamente esa mezcla imprecisa la que la puede hacer mortal. La Policía Nacional se la encuentra a veces, siempre en pequeñas cantidades.

La última actuación policial realizada por la Udyco de A Coruña fue en junio y permitió detener a unos individuos en un taller de Narón. En el operativo colaboró la comisaría local y consiguieron incautarse de 225.000 euros y un kilo de cocaína oculto en un coche trucado. Sobre todo, llama la atención la falta de actuaciones en narcopisos.