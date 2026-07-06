Comienzan los preparativos para renovar la fachada de Hacienda en A Coruña

La zona permanece acordonada con cinta de seguridad El Ideal Gallego

Los trabajos previos para la renovación de la fachada del edificio de Hacienda, en Comandante Fontanes, ya están en marcha. Ha habido que esperar cuatro años y medio para que llegara este momento y las obras durarán otro año más, de manera que no será hasta finales del año que viene cuando se retiren los andamios que tanto tiempo llevan cubrieron la estructura.

Según explicó uno de los operarios presentes en la zona, está previsto que las obras comiencen oficialmente a lo largo de esta misma semana. Trabajan desde este lunes en el lateral situado entre el Ambulatorio de San José y el edificio de la Agencia Tributaria.

La zona permanece acordonada con cinta de seguridad para impedir el acceso de peatones mientras se instalan los elementos necesarios para el comienzo de la obra. Entre los preparativos se encuentran la colocación de protecciones y estructuras auxiliares que permitirán ejecutar los trabajos en la fachada con seguridad.

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Las obras consistirán en la instalación de una fachada con panel composite en aluminio color gris claro mate, retirando la actual de cres porcelánico, que había sufrido la corrosión de su subestructura de aluminio al encontrarse frente al mar. Eso había provocado caídas de plaquetas de cerámicas de la vía pública y había obligado a levantar el andamio. Son 7.100 metros cuadrados de superficie en los que se trabajarán, pero se respetará la fisonomía del edificio.