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A Coruña

Bimba y Lola y Bico de Xeado presentan el helado Cala Bimba

Una colaboración de origen gallego para celebrar el verano con un sabor creado especialmente para las pop up de Cala Bimba

Redacción
06/07/2026 11:37
Helado Bico de Xeado y Bimba y Lola
El helado Cala Bimba
Cedida
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Bimba y Lola presenta, junto a Bico de Xeado, el helado Cala Bimba: el primer helado de la marca, una edición especial de calamansi creada en colaboración con la firma gallega. Esta propuesta pudo descubrirse por primera vez el pasado sábado 4 de julio en Sanxenxo, donde el carrito bici de Bico de Xeado recorrió el Paseo de Silgar repartiendo helados entre vecinos y visitantes. 

Durante la jornada, el emblemático carrito bici de Bico de Xeado se convirtió en uno de los protagonistas del paseo marítimo, llevando el sabor Cala Bimba a pie de playa y acercando al público una experiencia pensada para celebrar el inicio del verano y el espíritu de la nueva colección de Bimba y Lola.

Helado Bico de Xeado y Bimba y Lola
Presentación del helado Cala Bimba 
Cedida

La colaboración une a Bimba y Lola y Bico de Xeado, dos marcas con origen gallego que comparten una forma de entender el producto desde lo local y proyectarlo más allá de su lugar de origen. El helado Cala Bimba nace como una extensión del universo de la colección: una propuesta fresca y cítrica de calamansi, un fruto originario del sudeste asiático con notas entre la lima, la mandarina y la naranja, pensado para acompañar los días más largos del verano.

El lanzamiento forma parte de la propuesta experiencial de Cala Bimba, la colección pop up de Bimba y Lola presente este verano en tres destinos especialmente vinculados al estilo de vida mediterráneo y atlántico: Sanxenxo, Menorca y Tarifa. En estas ubicaciones se repartieron helados Cala Bimba, convirtiendo el sabor en un elemento más de la experiencia de la marca y en un guiño refrescante a la temporada estival.

Helado Bico de Xeado y Bimba y Lola
Helado Bico de Xeado y Bimba y Lola
Cedida

A partir de esta fecha, el helado Cala Bimba estará disponible en las pop up de Bimba y Lola-Cala Bimba, Sanxenxo, Menorca y Tarifa, como obsequio por compra y hasta fin de existencias, permitiendo a los visitantes descubrir esta edición limitada creada exclusivamente para la ocasión.

Con esta colaboración, Bimba y Lola y Bico de Xeado celebran una manera de vivir el verano desde lo local, uniendo moda, territorio y sabor en una propuesta creada especialmente para Cala Bimba. Una iniciativa que pone en valor el origen compartido de ambas marcas y su capacidad para crear experiencias que trascienden el producto y conectan con el público a través de los sentidos.

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