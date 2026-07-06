Bimba y Lola y Bico de Xeado presentan el helado Cala Bimba

El helado Cala Bimba Cedida

Bimba y Lola presenta, junto a Bico de Xeado, el helado Cala Bimba: el primer helado de la marca, una edición especial de calamansi creada en colaboración con la firma gallega. Esta propuesta pudo descubrirse por primera vez el pasado sábado 4 de julio en Sanxenxo, donde el carrito bici de Bico de Xeado recorrió el Paseo de Silgar repartiendo helados entre vecinos y visitantes.

Durante la jornada, el emblemático carrito bici de Bico de Xeado se convirtió en uno de los protagonistas del paseo marítimo, llevando el sabor Cala Bimba a pie de playa y acercando al público una experiencia pensada para celebrar el inicio del verano y el espíritu de la nueva colección de Bimba y Lola.

Presentación del helado Cala Bimba Cedida

La colaboración une a Bimba y Lola y Bico de Xeado, dos marcas con origen gallego que comparten una forma de entender el producto desde lo local y proyectarlo más allá de su lugar de origen. El helado Cala Bimba nace como una extensión del universo de la colección: una propuesta fresca y cítrica de calamansi, un fruto originario del sudeste asiático con notas entre la lima, la mandarina y la naranja, pensado para acompañar los días más largos del verano.

El lanzamiento forma parte de la propuesta experiencial de Cala Bimba, la colección pop up de Bimba y Lola presente este verano en tres destinos especialmente vinculados al estilo de vida mediterráneo y atlántico: Sanxenxo, Menorca y Tarifa. En estas ubicaciones se repartieron helados Cala Bimba, convirtiendo el sabor en un elemento más de la experiencia de la marca y en un guiño refrescante a la temporada estival.

Helado Bico de Xeado y Bimba y Lola Cedida

A partir de esta fecha, el helado Cala Bimba estará disponible en las pop up de Bimba y Lola-Cala Bimba, Sanxenxo, Menorca y Tarifa, como obsequio por compra y hasta fin de existencias, permitiendo a los visitantes descubrir esta edición limitada creada exclusivamente para la ocasión.

Con esta colaboración, Bimba y Lola y Bico de Xeado celebran una manera de vivir el verano desde lo local, uniendo moda, territorio y sabor en una propuesta creada especialmente para Cala Bimba. Una iniciativa que pone en valor el origen compartido de ambas marcas y su capacidad para crear experiencias que trascienden el producto y conectan con el público a través de los sentidos.