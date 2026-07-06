Belén do Campo destaca el compromiso del Real Club Náutico de A Coruña con la excelencia ambiental 

Belén do Campo, con Martín Fernández Prado (2i) y Jaime Araújo Pérez (2d), hoy en el Real Club Náutico de A Coruña Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, y del presidente del Real Club Náutico de A Coruña, Jaime Araújo Pérez, participó esta mañana en el acto de izado de la Bandera Azul en el Real Club Náutico de A Coruña, donde felicitó a la entidad por la renovación de uno de los distintivos ambientales de mayor prestigio internacional, que acredita la excelencia en la gestión de las instalaciones portuarias, la calidad de los servicios, la seguridad, la accesibilidad y el compromiso con la protección del medio marino.

La delegada puso especialmente en valor la trayectoria del club, que lleva más de treinta años renovando de manera ininterrumpida la Bandera Azul, un logro que, segundo destacó, “es el mejor ejemplo de que la excelencia no se consigue con un esfuerzo puntual, sino con un trabajo constante, riguroso y comprometido con el medio ambiente”.

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La delegada destacó que “el Real Club Náutico de A Coruña se convirtió en un referente no solo para la práctica deportiva y la náutica de recreo, sino también para el turismo sostenible”. En este sentido, subrayó que “los navegantes que llegan a la ciudad encuentran unas instalaciones que cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad, el que contribuye a reforzar la imagen de A Coruña y de Galicia como un destino náutico moderno, competitivo y comprometido con la sostenibilidad”.

Banderas azules

La Bandera Azul es un distintivo promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), tras un exigente proceso de evaluación en el que se analizan aspectos como la gestión ambiental de las instalaciones, la correcta recogida y tratamiento de los residuos, la seguridad, la accesibilidad, la calidad de los servicios, la información y educación ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente. Además, incidió en que este reconocimiento requiere una evaluación y un seguimiento continuos para garantizar que los estándares de calidad se mantienen a lo largo del tiempo.

Asimismo , destacó los excelentes resultados alcanzados por Galicia en la edición de 2026 de las Banderas Azules. A nivel gallego la comunidad contará este año 11 puertos deportivos, 118 playas galardonadas, y 18 centros azules, el que supone un total de 147 Banderas Azules consolidando a Galicia como una de las comunidades autónomas de referencia en la protección del litoral y en la promoción de un turismo responsable y de calidad.

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En el caso de la provincia de A Coruña, la delegada recordó que este año fueron distinguidos 4 puertos deportivos con Bandera Azul, entre ellos el Real Club Náutico de A Coruña, junto con el Club Náutico de Sada, el Náutico Sadamar, y el Real Club Náutico de Portosín “unas cifras que reflejan el esfuerzo conjunto de las administraciones, de los ayuntamientos y de las entidades náuticas por ofrecer un litoral cada vez más sostenible, seguro y de mayor calidad”.

Así como 44 playas ubicadas en 18 ayuntamientos. La delegada trasladó su enhorabuena al presidente, a la Xunta Directiva, al personal y a los socios de la entidad “por hacer posible que el Real Club Náutico de A Coruña lleve más de tres décadas siendo un ejemplo de buena gestión ambiental, de excelencia en los servicios y de compromiso con el mar”.

“Cada Bandera Azul es una garantía de calidad para la ciudadanía y para los visitantes, pero también un reconocimiento al esfuerzo colectivo por conservar uno de nuestros mayores patrimonios: el litoral gallego. El Real Club Náutico de A Coruña representa a la perfección ese compromiso y contribuye a proyectar la mejor imagen de nuestra ciudad y de nuestra comunidad en el ámbito del turismo náutico internacional”, concluyó.