El 40% de la droga de A Coruña ya se fuma debido a la influencia del crack

Puerta principal de la sede de Aclad en A Grela Carlota Blanco

La Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) acaba de presentar su memoria de año 2025 en el que se puede observar la evolución del fenómeno de las drogas en la ciudad, y la principal novedad no son los estupefacientes en sí, sino la forma en la que se consumen. Aunque la mayor parte siguen esnifando (la cocaína es la droga más popular) cada vez más la fuman. No se trata de marihuana, sino de la nueva droga que pega cada vez con más fuerza en A Coruña: el crack.

Mayte Lage, psicóloga clínica responsable de la Unidad de Día de Aclad, avanzaba en abril este fenómeno: es decir, que cada vez se empezaba a notar más que los consumidores de cocaína estaban pasando a fumarla bajo la forma de crack. Por supuesto, en este grupo se incluye a los fumadores de marihuana, pero lo que ha crecido son los consumidores. Así, la vía esnifada, representando el 50,9% del total siguiendo muy de cerca la vía fumada con un 40,1%, mientras que hace solo un par de años era el 34%.

Según explica la psicóloga, este fenómeno se da sobre todo en los consumidores veteranos, que acaban pasándose a esta forma de consumir porque provoca un subidón más fuerte. Desgraciadamente, no escasean los toxicómanos de este tipo en A Coruña. Hay que señalar que el 68,6% de los nuevos usuarios llevaban más de 11 años de consumo. En la Unidad de Día reciben ayuda psicoterapéutica, y también recursos tanto formativos como ocupacionales y educativos.

Esto se explica porque la mayor parte de ellos se inician en el consumo de estupefacientes entre los 14 y los 17 años. De hecho, según la estadísticas, casi todos los nuevos usuarios de la unidad de día (más del 85%) comenzaron a iniciarse en el mundo de las drogas antes de los 25 años.

A finales de 2025 comenzaron a percibir este cambio, que a lo largo de este año se ha consolidado. Desde Aclad esperan que cuando presenten la memoria de 2026, este fenómeno se haya consolidado: “El que prueba la pipa ya no la deja”. Los efectos son breves, porque apenas duran cinco minutos, pero son mucho más intensos, de ahí que sea mucho más fácil engancharse. El crack no es más que cocaína que se ‘cocina’ con bicarbonato sódico o con amoníaco para convertirlo en cristal que se quema dentro de una pipa.

Aunque esto no figura en las estadísticas, Lage estima que el 20% de los cocainómanos que acuden a desintoxicarse (hay que recordar que la cocaína es la sustancia más popular, el 74,5% de los casos), fuman la droga.

Más hombres que mujeres

Durante el año pasado entraron más de cien pacientes nuevos en la unidad de día (102) de los cuales, 78 son hombres. Es decir, el 86%. Esta proporción se viene repitiendo en los últimos años. Sin embargo, se ha disparado el número de pacientes femeninas en la unidad del día, de 18% a 34% en solo dos años, aunque Lage matiza que no se debe a que el consumo de droga haya aumentado entre las mujeres, sino que ahora se ofrecen nuevas actividades más orientadas a ellas, y grupos de apoyo.

Según los datos de la unidad asistencial de drogodependencias del Chuac, el año pasado se registraron 1.033 primeras consultas de psiquiatría, y se realizaron 6.047 revisiones. Por su parte, durante 2025, el área de psicología de Aclad ha atendido una media de 61 pacientes nuevos al mes, por un total de 740, lo que supone un notable incremento con respecto a 2024, cuando fueron 618 los casos. Es decir, que el incremento es del 17%, lo que parece indicar un aumento en el número de usuarios que se acercan a los servicios asistenciales en busca de ayuda.

Gran parte de la labor que realiza Aclad es de prevención, por lo que se repartieron 10.000 kits de jeringuillas y se distribuyeron 4.320, en un esfuerzo por controlar la propagación de enfermedades comunes entre los toxicómanos, como la hepatitis. También administran metadona a 660 pacientes, sin contar los que reciben otros medicamentos. Mención aparte merecen los menores, muchos de los cuales reciben atención como parte de una medida judicial. En el caso de 2025, fueron 58. En cambio, la mayoría de los usuarios de la Unidad de Día suelen situarse entre los 25 y los 50 años.