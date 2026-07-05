Whigfield | “Gracias a ‘Saturday night’ tenía cada fin de semana unas cinco o seis actuaciones”

Sannie Carlson, Whigfield, en una imagen promocional Cedida

Entre mediados de los 90 y principios de los 2000, antes de que el término viral se usase como hoy en día, la cantante danesa Sannie Carlson, más conocida como Whigfield, creó uno de los temas más bailados de las últimas décadas, quizá solo a la sombra de la ‘Macarena’. La autora de ‘Saturday night’ es parte del programa del Atlantic Pride este año y actuará el 9 de julio en los jardines de Méndez Núñez con Azúcar Moreno.

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“Normalmente, cuando voy a un sitio distinto, la primera vez que voy a un país o a un continente, miro siempre la lista de ventas de ese país, porque hay sitios, como por ejemplo Australia, en los que ‘Saturday night’ no fue un éxito, sólo ahora que hay internet”, comenta Sannie Carlson, antes de añadir entre risas: “Intento hacer siempre las canciones más famosas en el sitio al que voy, así que todo lo que voy a hacer en Galicia son los éxitos”.

No es la primera vez que visita nuestra tierra, de la cual se declara enamorada. “He ido muchas veces, e iré muchas más”, asegura con una sonrisa. “Soy danesa y me gusta el ambiente, me gusta que es muy verde, las temperaturas son mejores que en otros sitios”. Pero si algo la terminó de conquistar, como a la mayoría de visitantes, es la comida. Lo que más destaca es el pescado que comió las últimas veces. “Siempre he comido muy bien en Galicia, la verdad”, asegura.

La creación de un himno

Sobre ‘Saturday night’, recuerda que se creó durante un tiempo en el que el Italodance reinaba. “Fue un momento en el que teníamos el Italodance y había muchas canciones de Italia que se iban por Europa, que funcionaban fuera”, apunta la artista danesa, que además de en Italia también llegó a vivir en España. “Cuando creamos ‘Saturday night’, era una canción un poco distinta de lo que había fuera, aunque creo que salió un poco antes de su tiempo, incluso había algunos que no querían firmar la canción porque no pensaban que fuese a ser algo”, rememora, antes de añadir entre risas: “Por suerte, llegamos a España y, gracias a eso, además de las once semanas en el número uno, me venía cada fin de semana, hacía cinco o seis actuaciones cada fin de semana, durante un año”.

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Pero el boom del tema llegó, sobre todo, con el baile que se le asoció, el cual sigue sin saber cuál es su origen real. “Es que nadie lo sabe... Mira, hay dos chicos distintos que fueron a mi productor para pedir dinero”, relata sin aguantar la risa. “La historia más sonada es que un chico de Valencia que hacía aeróbic en la playa, en un hotel, cada vez que pinchaba ‘Saturday night’ hacía ese baile, pero es todo lo que sé”, comenta, antes de recordar que eso pasó “antes de internet, antes de las redes sociales”. Al tiempo, recuerda que Los del Río vivieron un fenómeno similar en esa época con la ‘Macarena’, que también contó con un baile propio que llevó la canción a ser (aún más) un éxito.