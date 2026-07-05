Un desconchón en el puente ferroviario de San Cristóbal, en A Coruña, pone en alerta a los vecinos
Los bomberos se desplazaron el sábado al lugar tras un aviso del 112, aunque consideran que "no reviste gravedad"
Sobre la avenida de Enrique Salgado Torres, el puente ferroviario cruza por la calle Cristóbal. Y este es objeto de demandas vecinales, sobre todo tras el desplazamiento que tuvieron que hacer este sábado los Bomberos de A Coruña.
Los efectivos del parque de A Grela acudieron al lugar, a escasos metros de su lugar de trabajo, para realizar una comprobación tras el aviso del 112 por el desconchón (desprendimiento o caída de un trozo pequeño del enlucido, revestimiento o pintura) en el puente ferroviario. Los bomberos aseguraron, tras el estudio pertinente, que "se aprecia el pequeño punto que motiva la llamada, pero no reviste gravedad a corto o medio plazo".
Los vecinos de la zona, no obstante, creen que hay que atajar el problema, por muy pequeño que sea. "Llevamos con este problema bastante tiempo e instamos a que lo reparen bien, no a trozos, porque si no, el problema no se acaba", señala la presidenta de los vecinos de la avenida del Ferrocarril, Alejandra González, quien, además, asegura que hace unos "siete u ocho meses ya vinieron a repararlo, por lo que ahora volvemos a pedir su reparación lo más rápido posible".