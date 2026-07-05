Un desconchón en el puente ferroviario de San Cristóbal, en A Coruña, pone en alerta a los vecinos

Un tren cruza por encima del puente, este domingo German Barreiros

Sobre la avenida de Enrique Salgado Torres, el puente ferroviario cruza por la calle Cristóbal. Y este es objeto de demandas vecinales, sobre todo tras el desplazamiento que tuvieron que hacer este sábado los Bomberos de A Coruña.

Los efectivos del parque de A Grela acudieron al lugar, a escasos metros de su lugar de trabajo, para realizar una comprobación tras el aviso del 112 por el desconchón (desprendimiento o caída de un trozo pequeño del enlucido, revestimiento o pintura) en el puente ferroviario. Los bomberos aseguraron, tras el estudio pertinente, que "se aprecia el pequeño punto que motiva la llamada, pero no reviste gravedad a corto o medio plazo".

Los vecinos de la zona, no obstante, creen que hay que atajar el problema, por muy pequeño que sea. "Llevamos con este problema bastante tiempo e instamos a que lo reparen bien, no a trozos, porque si no, el problema no se acaba", señala la presidenta de los vecinos de la avenida del Ferrocarril, Alejandra González, quien, además, asegura que hace unos "siete u ocho meses ya vinieron a repararlo, por lo que ahora volvemos a pedir su reparación lo más rápido posible".