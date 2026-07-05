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A Coruña

Un conato de incendio obliga a desalojar una terraza de San Andrés, en A Coruña

El incidente se produjo en el contador de electricidad

Lara Fernández
Lara Fernández
05/07/2026 11:53
Ambiente en la renovada calle San Andrés, este martes
Vista de la calle San Andrés
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Cuando el calor registrado hasta altas horas de la madrugada de este domingo llenaba los locales de hostelería de A Coruña, una instalación eléctrica obligó a desalojar uno de San Andrés, a las 01.23 horas, por lo que terminó siendo un conato de incendio. 

Los Bomberos de A Coruña se desplazaron al lugar tras el aviso de incendio en el exterior del local, en la terraza. Este partió de una caja de contador de electricidad, ardiendo los aislantes y caja de fusibles. 

Los profesionales de A Grela procedieron a abrir la caja y comprobaron que no era necesaria la intervención directa, por lo que mantuvieron un retén preventivo ante una posible reignición hasta la llegada de los técnicos de averías de la red.

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