Un conato de incendio obliga a desalojar una terraza de San Andrés, en A Coruña

Vista de la calle San Andrés Patricia G. Fraga

Cuando el calor registrado hasta altas horas de la madrugada de este domingo llenaba los locales de hostelería de A Coruña, una instalación eléctrica obligó a desalojar uno de San Andrés, a las 01.23 horas, por lo que terminó siendo un conato de incendio.

Los Bomberos de A Coruña se desplazaron al lugar tras el aviso de incendio en el exterior del local, en la terraza. Este partió de una caja de contador de electricidad, ardiendo los aislantes y caja de fusibles.

Los profesionales de A Grela procedieron a abrir la caja y comprobaron que no era necesaria la intervención directa, por lo que mantuvieron un retén preventivo ante una posible reignición hasta la llegada de los técnicos de averías de la red.