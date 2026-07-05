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A Coruña

Miguel Lorenzo agradece el compromiso de los Comités de Barrio del PP para multiplicar la presencia en la calle

Redacción
05/07/2026 13:15
Reunión del Comité de Barrios, con Miguel Lorenzo en el centro
Reunión del Comité de Barrios, con Miguel Lorenzo a la izquierda
Cedida
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El presidente del PP local y portavoz del Grupo municipal, Miguel Lorenzo, agradeció el compromiso de los Comités de Barrio del partido para reforzar la presencia en la calle para escuchar a los vecinos, recoger sus inquietudes y aportar propuestas para solucionar los problemas ciudadanos.

Lorenzo, acompañado por el coordinador de Barrios Gonzalo Mora, mantuvo una reunión con los presidentes de los comités para agradecerles su trabajo a pie de calle para ser los ojos y los oídos del grupo municipal en los barrios, “fundamental en estos tres años pasados y sobre todo en los meses que faltan para las elecciones municipales y llegar con un gran proyecto de ciudad que consiga la Alcaldía de A Coruña para el Partido Popular”.

El portavoz popular puso en valor el trabajo realizado en las carpas informativas que se han ido instalando en los barrios, “con un gran éxito de afluencia ciudadana a quienes se les informó sobre la desastrosa gestión de Inés Rey en temas tan importantes como vivienda, inseguridad, falta de mantenimientos o inejecución del presupuesto municipal, así como de nuestras propuestas para solucionarlos y mejorar la calidad de vida de los coruñeses”.

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