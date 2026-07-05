Martín Fernández Prado (Puerto de A Coruña): “Los acuerdos nos permiten normalizar la gestión financiera para los próximos cinco o siete años”

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado | Javier Alborés Javier Alborés

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha hecho públicos dos importantes acuerdos sobre la deuda contraída para construir la dársena de Langosteira, con los que ha logrado aplazar la devolución de los préstamos de Puertos del Estado y del Banco Europeo de Inversiones. Su presidente, Martín Fernández Prado, se pronuncia por primera vez en público y explica que se trata de un paso “muy importante” que da “mucha tranquilidad”.

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“De alguna manera, nos permiten normalizar toda la gestión financiera para los próximos cinco o siete años. Aparte de tranquilidad financiera, nos permiten hacer un plan de inversiones muy potente: 275 millones para poner en funcionamiento otra parte del Puerto Exterior que todavía no estaba en funcionamiento, que necesita inversiones previas, y a la vez, indirectamente, el traslado de las actividades del Puerto Interior al Exterior”, destaca.

Respaldo

Fernández Prado también explica que alcanzar estos dos acuerdos llevó “casi un año de trabajo” y se muestra muy satisfecho porque “tanto la iniciativa pública, Puertos del Estado, como la privada”, a través de Abanca y el BBVA, han confiado “en el proyecto”.

“Todo el mundo sabe que los bancos estudian muy bien las cosas, eso quiere decir que ven una entidad solvente, responsable, con un plan de inversiones y una situación financiera que es asumible por su parte para la financiación, y le agradecemos también la confianza tanto a las entidades públicas como a las privadas porque están, de alguna forma, refrendando el trabajo de los últimos años y dándole un visto bueno a los planes de futuro”, afirma.

Estos acuerdos permiten a la Autoridad Portuaria ganar tiempo para generar nuevos ingresos a corto y medio plazo. Su presidente señala que no se podían generar “inversiones” porque no había “capacidad financiera” para ello. “Entonces, rompemos eso, ¿qué hacemos? Al conseguir esta capacidad financiera, podemos permitirnos esas inversiones que nos van a permitir nuevas empresas y nuevas actividades que generen nuevos ingresos para pagar la financiación”, asegura.

Condiciones

El Puerto coruñés anunció esta misma semana que ha alcanzado un acuerdo para refinanciar el crédito que mantenía con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tras explorar diferentes opciones, este organismoexplicó que se constató que las entidades bancarias privadas podrían ofrecer “condiciones más ventajosas”, por lo que se invitó a siete de ellas a presentar ofertas. Finalmente, se optópor refinanciar la deuda con créditos con Abanca y BBVA, con 53,15 y 30 millones de euros, respectivamente. Esta cantidad se aplicará para cancelar el préstamo del BEI.

Este crédito, con un importe total de 130 millones de euros, tiene pendientes de pago 83,15 millones de euros. Con la programación de amortizaciones que estaba fijada hasta ahora, el Puerto debía pagar, entre 2026 y 2030, un total de 36 millones de euros.

Según detalló la Autoridad Portuaria coruñesa, Abanca y BBVA plantearon “tipos de interés similares al BEI” y ofrecen “siete años de carencia en la devolución” del crédito, que se amortizará en 20 años, hasta 2048 (el del BEI vencería en 2039).

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El otro préstamo se mantiene con Puertos del Estado, organismo con el que la entidad que preside Martín Fernández Prado ultima otro pacto. Con los requisitos actuales, entre 2027 y 2030 la entidad coruñesa debía amortizar un total de 36,5 millones de euros del préstamo suscrito con Puertos del Estado. Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros.

No se trata de una condonación de la deuda, sino de un aplazamiento. El organismo estatal afirmó que esta cantidad se recuperará “con mayores amortizaciones en años posteriores”, cuando el desarrollo de los proyectos que están en marcha propicie “mayores ingresos” y, por tanto, “mayor capacidad” de la Autoridad Portuaria para afrontar todos sus compromisos.

Esta actuaciones a las que aludió Puertos del Estado aparecen recogidas en el capítulo de inversiones del Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria. Este documento prevé proyectos como la finalización del acceso ferroviario a Langosteira y la puesta en marcha de la zona sur de la dársena con la habilitación de un nuevo muelle para el despliegue de industrias eólicas.