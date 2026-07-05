Los accionistas de Inditex aprueban el martes la entrada de Goirigolzarri en el Consejo

El Consejo de Administración de Inditex, durante la Junta de Accionistas de 2025 Archivo El Ideal Gallego

Los accionistas de Inditex, con el 65 % del capital en manos de la familia Ortega, votarán el próximo martes la entrada en el Consejo de Administración de José Ignacio Goirigolzarri, quien fuera presidente de Caixabank entre 2021 y 2024.

Goirigolzarri (Bilbao, 1954) será propuesto como nuevo consejero independiente del grupo textil en sustitución de Rodrigo Echenique. Este último abandona el Consejo una vez que concluya el plazo de su mandato, el próximo día 12 de este mes.

Previamente a presidir Caixabank, el ejecutivo vasco fue consejero delegado de BBVA entre 2001 y 2009 y presidente de Bankia entre 2012 y 2021.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, ha sido, asimismo, consejero y vicepresidente de Telefónica, vicepresidente de Repsol y presidente de la Fundación EspañaUSA; consejero de BBVA Bancomer en México y consejero de Citic Bank en China, entre otros cargos.

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En otro de los puntos del orden del día, el Consejo de Administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, que acordó en marzo.

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El dividendo está compuesto, según comunicó la compañía gallega, por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción, a razón de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción.

El primero de esos pagos ya se abonó el pasado 4 de mayo, en tanto que el segundo se efectuará el próximo 2 de noviembre (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

La Junta General Ordinaria de accionistas se celebrará en el domicilio social de Inditex, en Arteixo (A Coruña) y previsiblemente en primera convocatoria.

Tiendas cerradas temporalmente en Venezuela

En cuanto a Tiendas cerradas temporalmente en Venezuela, las cuatro tiendas del Grupo -Zara, Pull&Bear, Bershka y Stradivarius-, operadas en régimen de franquicia y situadas en el Centro Comercial Sambil Chacao de Caracas, permanecen cerradas de forma temporal por los efectos de los terremotos.

Los equipos vinculados a la actividad de Inditex en Venezuela no sufrieron daños personales, explicaron fuentes del grupo.

Inditex ha donado 3 millones de euros al programa de emergencia activado por Cruz Roja Venezolana para apoyar a la población afectada por los seísmos registrados el pasado miércoles en Venezuela.

En el periodo febrero a abril, el grupo Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones en su mejor primer trimestre fiscal hasta la fecha, un 5,4 % más en comparación con el mismo periodo de 2025.