Llegan los primeros dibujos y fotos de los niños coruñeses en homenaje a Gastón
Los más pequeños están realizando su particular homenaje al fallecido tiburón
La muerte del tiburón Gastón, símbolo de A Coruña y gran estrella del Aquarium Finisterrae, ha llenado de tristeza a la ciudad, pero sobre todo a los más pequeños, para los que el escualo era todo un espectáculo. Desde El Ideal Gallego se lanzó la propuesta de que los niños pudiesen rendirle un homenaje a Gastón a través de sus dibujos o con fotografías junto a él en la Casa de los Peces, y durante el fin de semana han empezado a llegar los primeros tributos.
Blanca, de 8 años, ha elaborado un dibujo en el que aparece un sonriente Gastón junto a varios de sus compañeros del Aquarium y con el mensaje "el acuario no es lo mismo sin ti".
Por su parte, Milena, de solo 5 años, aportaba a su particular Gastón en solitario, mientras que junto a su abuela Margarita realizaba otro dibujo para recordar al emblemático tiburón.
Una foto es la que envía Rosa Pérez, madre y maestra de Educación Infantil. "He visitado en numerosas ocasiones a Gastón en la sala Nautilus con los peques de los colegios donde he trabajado, pero también con mi hijo Anxo desde que tenía un añito. Me ha entristecido mucho la noticia de que ha fallecido, pero siempre estará en nuestra memoria", cuenta al enviar una imagen de Anxo viendo pasar a Gastón en una de sus visitas a la sala Nautilus.