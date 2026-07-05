Las vacaciones coruñesas de Iron Maiden: María Pita, San Antón, bogavante y Chispas

El paso de Iron Maiden por el Resurrection Fest de Viveiro dejó también a la ciudad de A Coruña en su álbum de fotos de ocio. Así se encargó de inmortalizarlo Nathalie Dufresne-Smith, la mujer del guitarrista Adrian Smith, en sus redes sociales, en las que ha publicado cómo fueron sus 'vacaciones' herculinas de paso que la mítica banda llegaba a tierras gallegas.

Todo comienza con el aterrizaje del avión en el aeropuerto de A Coruña, que Dufresne-Smith llama 'Caruna'. La ruta del músico y su mujer continúa de camino al que fue su hospedaje en la ciudad para su estancia en el Resurrection Fest viveirense. Desde el coche, muestra cosas que le llamaron la atención, como los edificios de Linares Rivas, que les quedaron de paso hacia el hotel NH Finisterre, donde se hospedó toda la banda, excepto Bruce Dickinson, que optó por la otra orilla del la península herculina, quedándose en el Meliá María Pita.

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Pero no solo vieron A Coruña desde el coche, Adrian Smith y su mujer aprovecharon su día en la ciudad para hacer algo de turismo. En sus redes reflejan que se pasaron, entre otros lugares, por la sede de la Real Academia de Bellas Artes en la plaza del Pintor Sotomayor. Cerca de allí, en su paseo por el barrio, también se fueron de tiendas, con parada en Chispas, en la calle de la Barrera, en la que disfrutaron de moda tan Iron Maiden como las bandanas rockeras.

También hicieron turismo por el castillo de San Antón, que no solo vieron por fuera, sino también por dentro, accediendo al museo arqueológico.

Y por supuesto, no faltó la comida, el matrimonio pasó por la Pulpeira de Melide -aunque no ha trascendido si se atrevieron con el pulpo- y disfrutó de un arroz con bogavante con vistas a la Torre de Hércules.

"Brave, María Pita" ("valiente, María Pita"), se despide la mujer de Adrian Smith en su video, mostrando, como no podía ser de otra manera, la plaza del Ayuntamiento de A Coruña.