La solución de la coruñesa Talento y Carnimad para la crisis de personal en el sector cárnico español

Imagen hecha pública por Talento Grupo Internacional) y Carnimad tras la firma del acuerdo Cedida

Carnimad, la organización que representa a los profesionales de la carne, y la consultora coruñesa Talento Grupo Internacional han puesto en marcha un programa de movilidad laboral ordenada y contratación en origen, a través del corredor migratorio de Perú, con el que 4.000 profesionales se incorporarán a trabajar al sector cárnico español en los próximos cuatro años.

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La empresa con sede en A Coruña señala que este “macroproyecto sectorial” nace para atajar “la crisis de personal” que asfixia a “la cadena de valor cárnica en España”. “Salas de despiece, mataderos e industrias sufren déficit de operarios debido al envejecimiento de las plantillas, lo que ralentiza los tiempos de producción”, afirma.

Pruebas

El consejero delegado de Talento, Diego Carbajosa, asegura que Perú cuenta con “un ecosistema de profesionales del sector cárnico” con “una destreza técnica excepcional” y destaca que en sus instalaciones en origen validan “exhaustivamente a cada candidato mediante pruebas de competencias”, minimizando “cualquier margen de error”.

Además, indica que ponen “énfasis” en la seguridad jurídica plena de los procesos y la adaptación correcta de los candidatos a sus nuevas empresas y países.

Ante esta situación, Carnimad recalca que este programa no es una medida aislada, sino complementaria a la estrategia global e integral que están desarrollando. Su director general, Daniel Bianchi, asegura que “este programa a cuatro años y con un horizonte de más de 4000 incorporaciones” representa “una apuesta estratégica” para paliar “la falta de oficio y de relevo generacional”.

“No buscamos parches temporales, estamos construyendo un flujo migratorio legal, formal y recurrente”, afirma Bianchi tras conocerse este acuerdo.