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A Coruña

La peatonal de Os Mallos vivirá una gran fiesta infantil con tobogán acuático y juegos de agua

La actividad será gratuita con la presentación del Pasaporte Mallos

Lara Fernández
Lara Fernández
05/07/2026 13:50
Tres días de fiesta celebra el barrio Os Mallos, con la particularidad este 2026 de que inauguran el paseo de Xentes dos Mallos y el himno de la localidad compuesto por Juan Pedre
Fiesta de Os Mallos, el pasado fin de semana
Javier Alborés
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El comercio de Os Mallos quiere celebrar la llegada del verano con sus clientes y, para ello, organizarán una gran fiesta el próximo sábado, 11 de julio. Distrito Mallos acaba de poner en marcha la campaña de dinamización comercial 'A auga Mallos - Móllate co teu comercio", una iniciativa "que busca incentivar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de los clientes con una divertida jornada familiar". 

La campaña se desarrolla desde el pasado 1 de julio hasta el propio día 11, periodo durante el cual los clientes podrán conseguir el "Pasaporte Mallos", que deberán completar con compras realizadas en los establecimientos asociados al Centro Comercial Aberto Distrito Mallos.

Así, el próximo sábado, de 11.00 a 15.00 horas, la peatonal Ángel Senra se transformará en un gran espacio de ocio para los más pequeños con la celebración de una fiesta infantil en la que no faltarán un tobogán acuático, juegos de agua, fotomatón, y otras actividades pensadas para que los más pequeños del barrio puedan refrescarse en comunidad.

El acceso a todas las actividades será gratuito para aquellas personas que presenten su Pasaporte Mallos, acreditando las compras realizadas en los establecimientos asociados durante el periodo promocional.

Con esta iniciativa, Distrito Mallos continúa apostando por "la dinamización del comercio de proximidad, fomentando las compras en los negocios del barrio y ofreciendo experiencias que convierten al comercio local en un punto de encuentro para las familias".

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