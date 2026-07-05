Una joven camina frente al espacio de Punta Herminia que el Ayuntamiento quería recuperar en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el Ayuntamiento anunciaba el proyecto para convertir Punta Herminia en un gran parque natural a los pies de la Torre de Hércules, un plan con un coste previsto de 250 millones de pesetas. Por su parte, en 1951, hace 75 años, el diario se hacía eco de los problemas con la mendicidad, que suponían un incordio para los veraneantes, y de un robo en una vivienda de Puerta de Aires en el que los ladrones se llevaron joyas por valor de 4.000 pesetas.

Hace 25 años | Punta Herminia: de lugar olvidado de la mano de Dios a gran parque natural

El Ayuntamiento convertirá Punta Herminia en un gran parque natural a los pies de la Torre de Hércules en 2003. La actuación revolucionará la zona hasta convertirla en un genuino observatorio para el estudio de las aves que allí habitan y que los expertos cifran en medio centenar de especies. El proyecto diseñado en los despachos municipales, y cuyo presupuesto ronda los 250 millones de pesetas, incluye el embellecimiento del entorno: áreas de esparcimiento, mobiliario urbano de madera y granito, senderos y muretes darán lustre a un lugar durante años degrado y olvidado de la mano de Dios.

Por otra parte, el conductor de un Volkswagen Golf perdió el control de su vehículo, a la una y media de la mañana, yendo a parar a un maizal, a la altura de Palavea. Los dos jóvenes que viajaban en el Golf resultaron ilesos tras la salida de vía. El vehículo, con matrícula italiana, circulaba por la avenida de Alfonso Molina con dirección salida cuando se produjo el siniestro. Como resultado del mismo, el coche acabó volcado hasta que a media mañana llegó la grúa a recogerlo.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El problema de la mendicidad veraniega para los forasteros

El problema de la mendicidad callejera se ha agudizado últimamente. Bien es verdad que todos los años por esta época ocurre lo propio, y no es menos cierto el efecto desagradable que ello causa en los forasteros y veraneantes al verse acosados por la nube de pedigüeños que se cierne sobre la ciudad.

Por otro lado, Mely de los Santos, la exquisita danzarina coruñesa, está obteniendo en Alemania grandes éxitos corográficos. Recientamente Annaliese Sauer, ilustre figura del ballet, dio una fiesta en su residencia en honor de Mely, en la que actuó con extraordinario éxito. También el eminente director de la Ópera de Hamburgo, Wilhem Brüchner-Rüggeberg, la obsequió en su casa, durante un recital privado de la señorita.

En la crónica de sucesos, María Pan García, de veinticinco años, domiciliada en Puerta de Airtes, 10, denunció en la Comisaría el robo de un reloj de pulsera, unos pendientes de oro y platino con brillantes y una cadena también de oro, todo ello valorado en unas cuatro mil pesetas, que le habían sustraído de su domicilio mientras efectuaba sus compras.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego