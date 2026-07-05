La Feira das Marabillas cumple 30 años con el objetivo de ser “la más limpia de todas”

Ambiente en la pasada edición de la Feira das Marabillas Archivo El Ideal Gallego

La Feira das Marabillas celebrará su edición más especial del miércoles 22 al domingo 26 de julio –ambas fechas incluidas–. El evento estrella de la Ciudad Vieja cumple treinta años y, para ello, la organización tiene el objetivo de que esta sea “la edición más limpia y bien organizada de todas”. Esta semana el Ayuntamiento se reunirá con la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja (Aceca) y con los vecinos del casco histórico para coordinar el mercado a gusto de todos.

El presidente de la entidad comercial, Adolfo López, asegura que, una vez concluido el plazo de inscripción, “ha habido muchísimas solicitudes, como siempre. Hay de más, pero destaca el incremento de gente de aquí que quiere participar en la feria”. Como es habitual, el fin es “traer nuevos productos de alimentación y artesanía, controlando que cumplan los requisitos”.

El gran secreto, comenta López, será el cartel: “Es pretencioso pero va a ser redondo”. El evento supone un “orgullo” para la Ciudad Vieja, sobre todo teniendo en cuenta los treinta años que tiene a sus espaldas. “Es muy importante la participación de la gente y cada año notamos más interés ya no solo en la gente que viene a vernos, sino también de agencias de viajes o tours que nos piden saber las fechas para organizar excursiones”, añade. Así, además de la limpieza, este año está el esfuerzo puesto en “mejorar la seguridad”. Aunque, en realidad, el presidente de Aceca destaca el hecho de que “todos los años intentamos mejorar en todo, aunque esta vez esperamos que sea la más coordinada”.

La animación volverá a ser el plato fuerte, y el objetivo es dotar de mayor presencia, dentro de lo que permita el presupuesto. En próximas fechas se conocerá la programación, pero todo apunta a que esta edición, debido a su número redondo, no dejará indiferente a nadie.