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A Coruña

El Atlantic Pride comienza en A Coruña al más puro estilo Raphael

El festival se prolongará hasta el jueves en la plaza de Pontevedra y luego cambiará su ubicación a los jardines de Méndez Núñez

Julia Nóvoa
05/07/2026 22:16
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
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A Coruña ya luce su orgullo por las calles de la ciudad. Desde la tarde de este domingo, la plaza de Pontevedra se engalana para acoger la séptima edición del Atlantic Pride. La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, dio el pistoletazo al festival al más puro estilo Raphael. Bajo los acordes de 'Mi gran noche', Lorace se presentó en la plaza coruñesa ante varios centenares de asistentes que no se quisieron perder la gran cita festiva.

Un momento del Atlantic Pride 2025, en Méndez Núñez

A Coruña vuelve a lucir orgullosa este domingo, con la séptima edición del Atlantic Pride

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A partir de las 21.30 horas, llegó el turno de Raze, la artista multidisciplinar queer viguesa que combina en sus propuestas electrónica y organizacidad con una gran carga lírica. Todo ello, antes del plato fuerte de la jornada, el show del cantante y la estrella televisiva Jorge González. Finalmente cerró esta primera jornada DJ Licho, con una propuesta llena de energía e nostalgia, a golpe de pop y dance de los 2000, en un set en el que nunca faltan las Spice Girls, Britney Spears, Madonna o Katy Perry, que alternará con otros éxitos de la música urbana.

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El Atlantic Pride, en fotos

Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.Ver más imágenes

Ya este lunes, el Atlantic Pride festeja la segunda jornada con una propuesta muy especial: el 'Atlantic Drag!'. A partir de las 20.00 horas, las reinas del transformismo Agata Terrier, Baal Monte, Cloe Savage, Escarlatina Pier, Kara, Kelly Amethyst, Meri Krishna, Nomi Bull, Rrrita, Venus Electra e Xen -todas ellas, reconocidas caras de espacios de referencia de la escena drag gallega, como el 'Claro Boba!' o el 'It’s Time for Drag'-, llenarán de orgullo la plaza de Pontevedra. Y a las 22.00 horas, llegará el turno del sorprendente pop urbano y actual del gallego Jonydasvie, mientras que DJ Cés estará a cargo de los platos para animar la clausura de la noche.

Atlantic Pride 2026 | Programa completo

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