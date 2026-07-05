Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: unas pocas aves rompen la monotonía de los bloques de hielo

El naturalista y fotógrafo coruñés Cholo Ramón ya ha superado la primera semana de su aventura a las puertas del Polo Norte. Desde el crucero 'Plancius' con el que navega por las costas del archipiélago de Svalbard, el herculino muestra algunas de las imágenes que más le han impactado durante estas jornadas.

Hielo en el Ártico Cholo Ramón

"Unas pocas aves rompen la monotonía de los bloques de huelo: araos de Brunninch, mergulos, araos aliblancos, gaviotas tridáctiles, fulmares y de vez en cuando alguna foca", explica Cholo Ramón, que sin embargo sigue en busca todavía de su primer encuentro con un oso polar.

Entre las imágenes que comparte están espectaculares fotografías del hielo del Ártico o de los paisajes de los fiordos por los que está pasando el barco.

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