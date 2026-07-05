De antiguo 'leira park' a la nueva área de ocio de O Castrillón

Obras de Antonio Rios y Cerca Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña terminó esta semana una nueva actuación del Plan de Barrios en O Castrillón, donde ya concluyeron las obras de urbanización de un antiguo solar sin acondicionar entre las calles Antonio Ríos y Cerca, transformándolo en una pequeña plaza con nuevo mobiliario urbano y arbolado.

La creación de este área de ocio supone un "xiro de 180 graos con respecto á imaxe previa da parcela, carente de uso público ata agora e que, pola súa situación anterior —sen acondicionar e chea de maleza— impedía crear novos espazos de convivencia para a veciñanza e, ademais, conectar os percorridos peonís da contorna", señalan desde el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Inés Rey, apuntó que este enclave era un ámbito pendiente de desarrollo desde el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 1998. Por ello, destacó la importancia de esta acción, que da respuesta a una demanda de los vecinos de esta parte del barrio desde hace casi tres décadas. “Imos, paso a paso, avanzando na resolución das necesidades existentes nun distrito onde as melloras de accesibilidade son vitais para as persoas residentes”, indicó la regidora. Rey hizo especial hincapié en las características de O Castrillón, por su orografía de terreno y las fuertes pendientes existentes; también por su perfil poblacional, uno de los más longevos de la ciudad.

Las calles Antonio Ríos y Cerca cambian su sentido de circulación Más información

La urbanización de este solar incluyó, además, la creación de nuevas áreas verdes y la construcción de un nuevo tramo de acera entre Antonio Ríos y Cerca, anteriormente inexistente, que conecta estas calles con un recorrido hasta ahora interrumpido por este solar.

Fariña Ferreño y José María Hernansáez

Las actuaciones de mejora previstas por el Gobierno municipal en O Castrillón avanzan ahora hacia el cruce entre Fariña Ferreño y José María Hernansáez, donde esta semana comenzaron los trabajos para adecuar el acceso a un paso peatonal muy transitado por el alumnado del IES Monte das Moas.

Ahora, aprovechando el descanso de la actividad lectiva por la temporada estival, comienzan las obras para adecuar las aceras y el cruce, renovando los pavimentos de la acera y también la señalización, con el objetivo de mejorar la accesibilidad general y reforzar la seguridad viaria, con vistas también al inicio del próximo curso.