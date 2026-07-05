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A Coruña

A Coruña se despide este lunes del calor abrasante

La Aemet prevé una bajada de casi diez grados en las temperaturas máximas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
05/07/2026 18:57
Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse
Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse
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A Coruña se despide de la infernal ola de calor este lunes. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé de nuevo altas temperaturas, no se espera que la tónica sea similar a la vivida durante este fin de semana. De hecho, de los 120 ayuntamientos de toda la comunidad gallega en los que ayer durante el día de ayer se había decretado alerta roja por calor –entre ellos A Coruña y su área metropolitana–, para la jornada de este lunes tan solo se mantienen los avisos en 46 de ellos. Todos correspondientes a las zonas isoclimáticas del centro de la provincia de Lugo y de la montaña de Ourense.

Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados

A Coruña se abona a los 30 grados (o más)

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En la urbe herculina, para este lunes se esperan mínimas de 17 y máximas de 26 grados, con episodios de sol y nubes, durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, irá bajando la niebla, que provocará un descenso en las temperaturas durante en el resto de días de la semana. Para el martes y el miércoles, la Aemet prevé mínimas de 16 y máximas de 21; y para el jueves y viernes, tan solo de 17 y 22.

La ciudad no vivirá este lunes una tercera jornada consecutiva de más de 30 grados de máxima. Algo que sí sucedió en los meses de julio de 2000, 2005 y 2013, según el registro histórico de la estación del Observatorio. En el último año del siglo pasado, se registraron el 15, 16 y 17 máximas de 34,4, 33,2 y 31,2, respectivamente. Sin embargo, a la anomalía que supone registrar más de 30 grados en A Coruña -antes de 2026 solo se habían contabilizado 113 días en 96 años de registros históricos-, se le suma que, a día 5 de julio, ya se alcanzó ese valor en cinco de sus días. Un hito en la historia meteorológica de la urbe.

Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados

El álbum del tórrido fin de semana de A Coruña por encima de 30 grados

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