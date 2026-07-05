A Coruña se abona a los 30 grados (o más)

A Coruña está viviendo un fin de semana tórrido en el que la bienvenida al mes de julio la están dando los termómetros a más de 30 grados. Mientras que esta cifra era hasta ahora una gran anomalía dentro de las temperaturas normales de la ciudad, este año -y solo estamos a principios de julio- la ciudad parece abonada a rebasar la cifra de la treintena.

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Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta ahora solo en 2003 y en 2022 se había rebasado la barrera de los 30 grados en más de cinco ocasiones. Con la jornada de este domingo apuntándose de nuevo ese hito, ya 2026 se suma también al caluroso listado de cinco jornadas de máximas temperaturas: 27 de mayo (32), 12 de junio (31,1), 13 de junio (35,9), 4 de julio (31) y este 5 de julio (31,6, a las 12.00 y 13.00, y en ascenso las siguientes horas).

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Los datos de la Aemet de este domingo -en el que continúa decretada la alerta roja por calor tanto en A Coruña como en su área metropolitana- hablan de una jornada muy calurosa, incluso de madrugada, cuando la mínima se marcó a las siete con 20,3 grados y no se bajó de 21 hasta superadas las cuatro. A partir de esa mínima matinal, los termómetros no han dejado de ascender. A las 09.00 ya había 23,7 grados, a las 10.00 se llegaba a 26,6, a las 11.00 eran 29,1 y a las 12.00 se rebasaba la barrera de los 30 marcando 31,6, la misma temperatura que se mantenía a la una de la tarde. Siguió subiendo la marca a las 14.00, cuando se registraron en la estación 33 grados.

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Más calor todavía se está registrando en la estación meteorológica que la Aemet tiene en el aeropuerto de Alvedro. Allí, a las 13.00 horas ya se alcanzaban los 35,6 grados, cerca de la máxima absoluta de sus medidores, recogida el 12 de agosto de 2003 con 37,7 grados. Sin embargo, a las dos de la tarde la temperatura se contenía y bajaba hasta los 33,9.