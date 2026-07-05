A Coruña avanza con la implantación del programa de emprendimiento local en la Sagrada Familia y Os Mallos

Ramón Cabanillas, en Os Mallos Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña comenzó el proceso de licitación de los servicios del programa de emprendimiento local en los barrios de la Sagrada Familia y de Os Mallos, con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciados al 60% con los fondos europeos Feder en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

“O Goberno municipal ten unha folla de ruta moi clara e moi definida para o emprego dos fondos europeos. Unha estratexia que pon a cidadanía no centro e o foco na mellora da calidade de vida e as condicións económicas de todos os barrios. Programas coma estes son hoxe fundamentais para que o tecido dos pequenos comercios e das empresas locais poidan competir con todas as ferramentas nos mercados modernos. Garantir unha competencia xusta tamén é xustiza social”, destacó la alcaldesa, Inés Rey.

Esta iniciativa está motivada por los objetivos de desarrollo de un nuevo modelo productivo y de bienestar social que integre las oportunidades del ecosistema y las herramientas digitales, fortaleciendo así el tejido de la pequeña empresa local en los diferentes barrios, impulsando el emprendimiento y la innovación.

La empresa adjudicataria deberá garantizar los medios técnicos y humanos para ofrecer a los usuarios un servicio de formación y asesoría personalizada, mantendrá siempre en las actividades del programa una perspectiva de inclusión social, igualdad y accesibilidad universal, y promoverá la dinamización económica de proximidad.

El servicio incluirá la planificación de talleres básicos para iniciar una actividad económica, y sesiones avanzadas para negocios ya existentes, adaptará el contenido a las exigencias y particularidades de la zona de la ciudad donde tendrá lugar el programa, y atenderá a materias clave como el marketing digital, la fiscalidad, la gestión de redes o la economía circular, entre otras.

Las formaciones, tanto presidenciales como en línea, contarán con una metodología adaptada a diferentes niveles y circunstancias, con prestaciones como orientación inicial sobre viabilidad de ideas de negocio, asesoramiento para la elaboración de planes de empresa, apoyo en trámites, normativa municipal y oportunidad de financiación, tutorías periódicas de seguimiento o mentorización y derivación coordinada a recursos especializados.

Os Mallos y Sagrada Familia

A principios de este año, la Unión Europea le concedió a A Coruña una dotación de 8,7 millones de euros de fondos europeos en el marco del plan EDIL. En el proceso de solicitud, la Dirección General de Fondos Europeos valoró el proyecto de inversión propuesto por el Ayuntamiento como uno de los mejores de España, según un sistema de puntuación en el que la ciudad obtuvo 87,85 sobre 100, la nota más alta de la comunidad y la cuarta de España.

La estrategia expuesta por el Gobierno local para utilizar estos fondos pone especial atención en la modernización y mejora de la Sagrada Familia y de Os Mallos, por ser dos barrios que están viviendo un momento clave de transformación con proyectos como la nueva intermodal, que también implicó una reestructuración de las zonas próximas y accesos, como la nueva conexión entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira, y los proyectos de remodelación de las avenidas de A Sardiñeira y el Ferrocarril (esta última todavía en marcha).