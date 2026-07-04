‘Mamma Mia!’ dice adiós a su Donna tras 1.400 funciones

Verónica Ronda posa ante el Palacio de la Ópera German Barreiros

‘Mamma Mia!’, el musical basado en las canciones más populares del grupo sueco ABBA, tiene en A Coruña su decimoséptima parada cuando está a punto de terminar su gira y dice adiós a su protagonista, una Verónica Ronda que ha interpretado a Donna a lo largo de 1.400 funciones en cuatro años: “Cierro el bombón de mi carrera”, explica.

Verónica Ronda empezó a interpretar a Donna en el último lanzamiento en España del musical, en 2022, y estuvo tres años ininterrumpidos en Madrid hasta que empezó la gira, que tiene A Coruña como último destino antes de repetir Barcelona para poner el broche al cuarto curso de actuaciones.

El Palacio de la Ópera acogerá catorce funciones del 16 al 26 de julio que serán las últimas con Verónica Ronda sobre el escenario. “Vine aquí hace 25 años con la ópera ‘Orfeo y Eurídice’, de Gluck, con la Ópera del Rin de Estrasburgo. Yo estaba en la Escuela de Arte Dramático y venía en el corito. Y cierro aquí como protagonista de lo que se ha convertido en el bombón de mi carrera. Es como cerrar un ciclo 25 años después”, subraya.

Todavía recuerda cuando la llamaron para protagonizar el musical, pues trabajaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ya había sido entrenadora vocal para la productora de ‘Mamma Mia!’, cuando le plantearon la idea de ser Donna y entró “en estado de pánico”.

“Es mucha responsabilidad protagonizar un espectáculo de estas características. Es muy grande el formato y tenemos grandes referentes, como estuvo Nina, que fue la anterior Donna en España, o Meryl Streep en el cine”, argumenta.

Después de cuatro años y 1.400 funciones, hace “exactamente lo mismo que el día uno” y sigue “con los mismos nervios”, aunque pudo “diseccionar, casi como con un bisturí, el personaje” hasta ahora que le saca “brillo” con “un trabajo muy personal”.

Verónica Ronda aborda “el poder transformador” de la música y su capacidad para activar recuerdos, que ha visto ya en funciones, una experiencia que califica como emocionante.

“Vemos a gente con alzhéimer que viene a ver el musical o que tienen una parte de su vida muy aletargada y, de repente, se levanta como un resorte y canta”, desvela.