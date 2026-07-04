La Xunta cede 55.000 unidades de almeja para la recuperación marisquera en la ría de O Burgo

Entrega de almeja para la regeneración marisquera en la ría coruñesa CEDIDA

La Consellería do Mar, a través del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), entregó este sábado 55.000 unidades de almeja babosa a los mariscadores de la ría de O Burgo, un total de 25 kilos de esta especie, con un tamaño medio de 14 milímetros. El objetivo, indica la Xunta, es continuar reforzando la recuperación de los bancos marisqueros con la cesión de simiente.

Los ejemplares, indicó el CIMA, proceden del área de preengorde del muelle de O Vicedo, siendo producidos por el CIMA de Ribadeo. "Esta cesión enmárcase no compromiso da Xunta coa rexeneración da produtividade das rías galegas e co apoio ao sector marisqueiro, mediante a produción e subministración anual ás confrarías e entidades do sector de moluscos bivalvos de calidade para reforzar os bancos marisqueiros e contribuír á sustentabilidade dos recursos. No 2025, este centro entregou máis de 2,1 millóns de unidades de semente", destaca la Xunta en un comunicado.

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