La calle Bailén cambia la tienda de las estrellas de la televisión por una de compra de oro
Koker, la antigua ocupante del local, duró pocos meses
En medio año ha conseguido la calle Bailén volver a poner un negocio en marcha donde se encontraba tradicionalmente la tienda de Óptica Lázaro. Oro Go, una tienda especializada en compra de metales preciosos y procedente de Santiago de Compostela, ha abierto una sucursal en pleno de centro de A Coruña.
El lugar que ocupa ahora Oro Go fue el que de manera efímera tuvo la tienda Koker, una firma conocida por ser la que vestía a muchos personajes famosos de televisión como Lydia Lozano, Rosa Benito o Rocío Carrasco. Fue un paso más que breve, ya que en octubre buscaba personal y a golpe de mes de enero ya había cerrado sus puertas.
Oro Go es la que se queda ahora en este número 14 de la calle Bailén. Se trata de una tienda especializada en compra de oro y plata, empeños y tasación de relojes. En Santiago tiene ubicado su local en República Argentina y, según ellos mismos publican, se basan en la "atención personalizada y el trato cercano".