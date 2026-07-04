Julieta | “Tengo un sonido muy europeo que creo que puede funcionar fuera”

La artista catalana Julieta Cedida

Julieta Gracián, conocida artísticamente como ‘Julieta’ (Barcelona, 2001), aterrizará el próximo viernes (22.00 horas) en Méndez Núñez como parte de la programación del Atlantic Pride 2026. La artista catalana, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán, se presenta en A Coruña después de varios sold outs en la sala Razzmatazz y de pasar por escenarios de toda la Península como BBK Live, BigSound o el Estadio Olímpico de Barcelona, entre otros.

¿Qué espera del concierto?

No lo conocía mucho, pero todo lo que tenga que ver y esté dentro del marco del mundo lgtbi y este tipo de ambientes y espacios, me parece genial. Es un ambiente en el que me siento cómoda y en el que me apetece mucho actuar.

El año pasado publicó ‘23’, su primer disco tras el fichaje por Sony. ¿En qué se inspiró a la hora de hacer el álbum?

A mí siempre me gusta pensar que mi música tiene dos caras, una más clubera, mucho más de fiesta, y otra como más íntima. Nunca he querido renunciar ni a una ni a la otra porque siento que tengo esta manera de relacionarme con la música. Este disco, quizá, está más inspirado en esta cara más profunda y más íntima, más de cantautora. Es un disco que habla sobre el paso del tiempo, una reflexión sobre los ‘para siempre’ que vas teniendo en tu vida y cómo los vas deconstruyendo con el tiempo.

¿Sintió cierta responsabilidad cuando Sony llamó a su puerta?

Era un momento muy correspondido para mi carrera, la verdad, porque yo necesitaba ya como dar ese paso y que se uniera al proyecto un equipo más grande y más profesional. Yo soy una persona muy ambiciosa y me encanta seguir todo el rato creciendo y nunca me sacio. Al final, el nivel de exigencia de uno mismo también va creciendo con el tiempo y necesitas ponerte un poco de presión, pero en general soy una persona que siempre pienso que estoy en el sitio en el que tengo que estar.

¿Cuándo se ve actuando fuera de España?

Justo ahora estamos empezando a plantear un poco ese camino más internacional. Como artista, poder viajar, por Europa o incluso por Latinoamérica, sería una pasada. Me da igual actuar en salas de 50 personas, para mí es la experiencia de poder mover mi música. Tengo un sonido muy europeo que creo que puede funcionar fuera de aquí.