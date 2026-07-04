Iron Maiden en A Coruña: tú al Matadero y nosotros a O Parrote
El mítico grupo tocó esta semana en el Resurrection Fest de Viveiro, pero eligió la ciudad para hospedarse
Iron Maiden triunfó esta semana con su concierto dentro del Resurrection Fest de Viveiro. Este jueves, 2 de julio, fue el día en el que la mítica banda se volvió a subir al escenario del festival gallego para derrochar energía pese a que sus miembros ya peinan más canas que pelo de color original.
El grupo tocaba en Viveiro, pero no eligió la villa lucense para quedarse a dormir, ni siquiera la provincia. Los integrantes de Iron Maiden se hospedaron en A Coruña -a algo más de 100 kilómetros y una hora y media en coche del lugar donde se celebró el 'Resu'- durante su estancia gallega, sin embargo, no lo hicieron todos juntos.
Y es que los miembros de la banda, el bajista y fundador Steve Harris, el vocalista Bruce Dickinson, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, y el baterista Nicko McBrain, no se pusieron de acuerdo a la hora de elegir hotel. Como en la película, se hicieron un Tú al Matadero y nosotros a O Parrote.
Todos ello, menos uno, se hospedaron en el Hotel Finisterre, porque Bruce Dickinson, junto a su mujer, eligió el otro lado de la península para quedarse a dormir en el Tryp María Pita, según confirmaron vecinos de estas zonas, que se encontraron con ellos.