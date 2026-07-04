Iron Maiden en A Coruña: tú al Matadero y nosotros a O Parrote

Iron Maiden en concierto en el Resurrection Fest J.A.P.

Iron Maiden triunfó esta semana con su concierto dentro del Resurrection Fest de Viveiro. Este jueves, 2 de julio, fue el día en el que la mítica banda se volvió a subir al escenario del festival gallego para derrochar energía pese a que sus miembros ya peinan más canas que pelo de color original.

El grupo tocaba en Viveiro, pero no eligió la villa lucense para quedarse a dormir, ni siquiera la provincia. Los integrantes de Iron Maiden se hospedaron en A Coruña -a algo más de 100 kilómetros y una hora y media en coche del lugar donde se celebró el 'Resu'- durante su estancia gallega, sin embargo, no lo hicieron todos juntos.

Y es que los miembros de la banda, el bajista y fundador Steve Harris, el vocalista Bruce Dickinson, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, y el baterista Nicko McBrain, no se pusieron de acuerdo a la hora de elegir hotel. Como en la película, se hicieron un Tú al Matadero y nosotros a O Parrote.

Todos ello, menos uno, se hospedaron en el Hotel Finisterre, porque Bruce Dickinson, junto a su mujer, eligió el otro lado de la península para quedarse a dormir en el Tryp María Pita, según confirmaron vecinos de estas zonas, que se encontraron con ellos.

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