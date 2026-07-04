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A Coruña

Iron Maiden en A Coruña: tú al Matadero y nosotros a O Parrote

El mítico grupo tocó esta semana en el Resurrection Fest de Viveiro, pero eligió la ciudad para hospedarse

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/07/2026 14:51
Iron Maiden en concierto en el Resurrection Fest
Iron Maiden en concierto en el Resurrection Fest
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Iron Maiden triunfó esta semana con su concierto dentro del Resurrection Fest de Viveiro. Este jueves, 2 de julio, fue el día en el que la mítica banda se volvió a subir al escenario del festival gallego para derrochar energía pese a que sus miembros ya peinan más canas que pelo de color original. 

El grupo tocaba en Viveiro, pero no eligió la villa lucense para quedarse a dormir, ni siquiera la provincia. Los integrantes de Iron Maiden se hospedaron en A Coruña -a algo más de 100 kilómetros y una hora y media en coche del lugar donde se celebró el 'Resu'- durante su estancia gallega, sin embargo, no lo hicieron todos juntos. 

Y es que los miembros de la banda, el bajista y fundador Steve Harris, el vocalista Bruce Dickinson, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, y el baterista Nicko McBrain, no se pusieron de acuerdo a la hora de elegir hotel. Como en la película, se hicieron un Tú al Matadero y nosotros a O Parrote. 

Todos ello, menos uno, se hospedaron en el Hotel Finisterre, porque  Bruce Dickinson, junto a su mujer, eligió el otro lado de la península para quedarse a dormir en el Tryp María Pita, según confirmaron vecinos de estas zonas, que se encontraron con ellos.

Iron Maiden, en una imagen promocional

Un barrio de A Coruña desafía a Iron Maiden, Tom Jones y Deep Purple

Más información
Bruce Dickinson, de Iron Maiden, en el hotel Tryp María Pita
Bruce Dickinson, de Iron Maiden, en el hotel Tryp María Pita
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