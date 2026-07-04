Hace 100 años | Un día de playa en A Coruña 

Niños de las colonias de Madrid en la playa del Sanatorio de Oza en julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los vigilantes de El Corte Inglés impedían el robo en el centro comercial después de un alunizaje. En 1976, hace 50 años, los hoteles de A Coruña estaban llenos gracias al Año Santo, los congresos y los trofeos futbolísticos, mientras que en 1951, hace 75 años, en las obras de reconstrucción del Hospital Militar se hallaron huesos humanos debajo de la capilla, y hace 100 años, en 1926, se describía la jornada playera de niños de las colonias madrileñas.

Hace 25 años | Los vigilantes impiden un robo en El Corte Inglés después de un alunizaje

La actuación de los vigilantes de seguridad impidió que cuatro miembros de la conocida como “banda de los astronautas” asaltase de madrugada El Corte Inglés de A Coruña. Los ladrones recurrieron al método del “alunizaje” (estrellar un potente coche contra la luna del establecimiento para destrozar la reja y la puerta de los grandes almacenes), pero la intervención de los vigilantes evitó que cometieran el robo. Los delincuentes huyeron en dos vehículos, sustraídos en Santa Cristina, que la Policía halló después en el puerto.

Por otra parte, los coruñeses han perdido el miedo a la Administración y reclaman. En los últimos cuatro años el Ayuntamiento ha pagado a más de 300 que exigían una indemnización por daños en la vía pública.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Hoteles completos en la ciudad y el barco que recogió un náufrago

“Estamos al completo. Cuando menos, hasta el 15 de septiembre”. Esta es la sintomatología general en los principales hoteles de La Coruña, consultados por un redactor de El Ideal Gallego, en pregunta realizada a las respectivas recepciones. Año Santo, congresos y trofeos futbolísticos son las causas principales de las abundantes reservas. Paradójicamente, la venida de personas con Franco perjudicaba a los hoteles.

Por otro lado, a su regreso del Gran Sol, nos enteramos de que la baca coruñesa “Touro” había recogido a un náufrago francés, que llevaba cinco días en una balsa. Una vez a bordo se pudo saber que tripulaba un pequeño balandro de regatas, y que, a causa de una vía de agua, se hundió la embarcación.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de julio de 1976 Arquivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Hallan huesos humanos debajo de la capilla del Hospital Militar

En las obras de reconstrucción del Hospital Militar se han venido realizando hallazgos de huesos humanos debajo de la capilla y del nuevo pabellón. Como han sido extraídos restos en gran cantidad, se supone, ateniéndonos a manifestaciones del cronista don Ángel del Castillo, que proceden del antiguo cementerio del Hospital del Buen Suceso, enclavado en el lugar en que se realizan las obras.

Además, en el salón de sesiones del Palacio Municipal se celebró el acto organizado por la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario para imponer las primeras medallas al mérito musical “Marcial del Adalid” a destacados miembros de las diversas colectividades corales de Galicia.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de juloi de 1951

Hace 100 años | Jornada en la playa del Sanatorio de Oza para los niños de las colonias

En la playa del Sanatorio de Oza. Llena de la alegría y canciones, conversaciones, risas y algarera inquietud de quinientos niños de las Colonias escolares madrileñas. Es al atardecer. Siéntanse los colonos sobre la dorada arena. Niños y niñas castellanos de toda viveza madrileña y gracia castiza, unos al lado de otros, que va a serles repartida la merienda. Las Hermanas de la Caridad con sus albas tocas y su sonrisa generosa y celeste y las doncellas, con los cestones, recorren las filas cascabeleras e inquietas, repartiendo el pan y las golosinas... Cae la tarde dulcemente. Las aguas del mar -un espejo plácido y terso- se incendian con los fúlgidos resplandores crepusculares del sol que muere con la majestad de un dios olímpico. Es una agonía policromada e increíble.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego