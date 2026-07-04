El ‘Rías Altas Dos’ inicia sus paseos por la costa de A Coruña: horarios y precios

Francisco Fernández posa en el ‘Rías Altas Dos’ Quintana

El puerto de A Coruña ya cuenta con el inquilino más especial del verano. Se trata del ‘Rías Altas Dos’, el buque de colores blanco y rojo que todos los años realiza una travesía por la ría desde la explanada de La Marina y que se ha convertido en todo un clásico de la temporada estival coruñesa.

En este sábado ya se pudo escuchar la sirena del barco que se encarga de avisar a los más rezagados de que va a comenzar su recorrido. Ya contó con sus primeros usuarios en su primer día de servicio en este 2026.

El 'Rías Altas Dos', durante un viaje realizado este domingo Quintana

El trayecto dura aproximadamente una hora entre ida y vuelta. El navío hace seis viajes al día: parte a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 y a las 19.00 horas, siempre que se suban a bordo un mínimo de quince personas. Esta embarcación tiene capacidad para hasta 150 pasajeros. Lo habitual es que en cada viaje haya sobre 70 personas.

Billete

El patrón del ‘Rías Altas Dos’, Francisco Fernández, explica que esta excursión marítima se realiza en las mismas condiciones que todos los años. Solo hay un cambio, que el precio del billete sube de ocho a diez euros. Este marino asegura que la previsión es que el servicio termine durante la primera semana de septiembre, en función de la demanda y de las condiciones meteorológicas.

También relata que este servicio lo usan mayoritariamente turistas, aunque hay pasajeros españoles que no quieren perderse la oportunidad de viajar por la ría coruñesa.

Esta embarcación es heredera de una aventura empresarial que comenzaron los abuelos de Francisco Fernández con Cruceros Marítimos Fernández Cabana, compañía que es conocida por muchos por ser la que hace décadas, desde La Marina, desplazaba a los coruñeses hasta la playa de Santa Cristina. En aquel barco, de hecho, comenzó a trabajar Fernández.