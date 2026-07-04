El ‘KM0’ de Pablo Alborán enamora a A Coruña

Pablo Alborán, en el Coliseum este sábado Patricia G. Fraga

Pablo Alborán provocó el éxtasis de las miles de personas que asistieron este sábado al concierto que el malagueño dio en el Coliseum con motivo de su nueva gira, ‘Global Tour KM0'.

Desde las 22.30 horas, el intérprete de 'Solamente tú' llenó el escenario con su voz. Es la quinta vez que lo hace desde que en 2013, dejó claro lo que finalmente sería capaz de conseguir como artista.

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Trece años después de aquel emotivo concierto, un Alborán más maduro y “mucho más consciente”, deleitó al público coruñés con lo mejor de su repertorio en la gira “más extensa” de su trayectoria.