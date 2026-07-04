El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: un encuentro mágico

El naturalista y fotógrafo coruñés Cholo Ramón cumple su primera semana de aventura a las puertas del Polo Norte. Y lo hace con la satisfacción de haberse encontrado en las últimas horas con dos imágenes muy especiales.

Según realta en su 'videodiario' desde el archipiélago Svalbard de Noruega, ha conseguido asistir a un "encuentro mágico" con un grupo de morsas, mientras que en el acantilado Alkefjellet, cuyo nombre viene a significar, explica "algo así como acantilados de los álcidos -una familia de aves-", ha podido ver a unas 60.000 parejas de araos de Brunnich, una especie de ave que había ya hallado en en su viaje pero en número infinitamente más pequeño.

Araos de Brunnich en Svalbard Cholo Ramón

Cholo Ramón califica de "lugar increíble" este acantilado Alkefjellet, uno de los más espectaculares de la geografía del archipiélago noruego al que ha viajado el fotógrafo herculino.

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