A Coruña vuelve a lucir orgullosa este domingo, con la séptima edición del Atlantic Pride

Un momento del Atlantic Pride 2025, en Méndez Núñez Cedida

Desde este domingo 05 y hasta el próximo domingo, 12 de julio, A Coruña vuelve a ser sede del ‘Orgullo de Norte’ para celebrar la séptima edición del Atlantic Pride. Será con una propuesta única y diversa que reúne descubrimiento musical y nostalgia, nuevas voces y grandes himnos del pop intergeneracional, iconos que forman parte de la memoria colectiva, talento y diversión drag, así como algunas de las figuras gallegas emergentes que cada año ocupan un lugar fundamental en la programación del festival herculino.

La jornada inaugural del Atlantic Pride se desarrollará durante este domingo en la plaza de Pontevedra, entre las 20.00 y las 0.30 horas, con propuestas que reúnen talento queer gallego, aires de ‘OT’ y provocación drag, de la mano de Kika Lorace, Raze, Jorge González y DJ Licho.

Atlantic Pride 2026 | Programa completo Más información

Durante ocho jornadas, por el cartel del Atlantic Pride 2026 desfilarán propuestas diversas y festivas como Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta, Azúcar Moreno, Soraya, María Isabel o Ricky Merino, Tú peleas como una vaca, Arde, Jonydasvie o Montedapena, entre muchas otras, además del esperado ‘Atlantic Drag!’.

Mientras, a los platos del festival, se situarán DJ’s de referencia de la escena estatal y gallega, como Oro Jondo, Dennis Moore, Paola, DJ Cés, DJ90, DJ Licho y DJ Flashback.