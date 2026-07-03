Una exposición junta a creadores coruñeses de banda diseñada para abordar el eclipse

Inauguración de la exposición 'Eclipse de Viñetas' Cedida

La exposición ‘Eclipse de Viñetas’ ha reunido a nueve creadoras y creadores coruñeses de banda diseñada, junto con un artista invitado, para abordar la visión científica y artística de los eclipses.

La muestra, que ha sido inaugurada este viernes, podrá visitarse en la Casa de las Ciencias hasta el 27 de septiembre.

Se trata de la primera exposición de la presente edición de Viñetas desde o Atlántico y forma parte de la programación de ‘A Coruña CidadEclipse’ que se ha desarrollado con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

Los objetivos de esta exposición son divulgar, desde una perspectiva científica, histórica y social, la influencia y la importancia de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad, utilizando un medio de comunicación visual accesible para todas las edades como es el cómic.

Se trata de una forma de democratizar la ciencia y acercarla a todos los públicos de manera comprensible y atractiva.

La selección está integrada por Xulia Vicente, Luis Yang, Uxía Larrosa, Marcos Calo, Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Mayor, Jorge Peral y Paula Esteban.

La muestra se completa con un invitado especial, Jordi Bayarri, autor valenciano de cómic especializado en divulgación científica y conocido por sus biografías en viñetas de figuras como Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein, Aristóteles o Marie Curie, entre muchas otras, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.