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A Coruña

Un último homenaje a Gastón de los niños coruñeses

El Ideal Gallego propone a los más pequeños que se despidan del tiburón más querido de A Coruña con un dibujo o con sus fotos del escualo

Esther Durán
03/07/2026 11:41
Primero en cámaras de fotos analógicas, luego en digitales, pero muchos inmortalizaron el nado de Gastón en la sala Nautilus
Primero en cámaras de fotos analógicas, luego en digitales, pero muchos inmortalizaron el nado de Gastón en la sala Nautilus
Pedro Puig
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El tiburón Gastón no solo era un ejemplar histórico en el Aquarium Finisterrae, sino todo un símbolo de la ciudad y una parte importante de la infancia de A Coruña. Desde su llegada a la Casa de los Peces, los herculinos más pequeños (también los del área y de toda Galicia) vivieron muchos momentos de la mano de Gastón, que era el gran reclamo para ir a visitar el recinto científico. Más allá del tributo que ya le está dando la ciudad con las palabras de despedida, desde El Ideal Gallego se ha querido lanzar la propuesta de que los pequeños, ahora muchos en casa o en campamentos de vacaciones, rindan su último homenaje con dibujos que reflejen su recuerdo de Gastón.

Muere el tiburón Gastón, la estrella del acuario de A Coruña

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Porque la ausencia del tiburón toro se notará en la sala y también entre los niños. Muchos de ellos conocieron por sus padres la noticia de que Gastón estaba en aislamiento, "en el hospital de tiburones", para recuperarse tras un accidente, como habían explicado desde la Casa de los Peces. También habían hecho incluso planes para ir a visitarlo de nuevo una vez se recuperase y regresase al tanque de la sala Nautilus.

Galería

Las imágenes de la vida de Gastón en el Aquarium de A Coruña

El tiburón imponía por su tamaño y su rictus serioVer más imágenes

Todos aquellos niños que quieran participar del homenaje a Gastón pueden enviar sus dibujos al correo electrónico de El Ideal Gallego (internet@elidealgallego.com) o a su canal de Whatsapp 604091137. También los pueden traer de manera personal a la redacción del periódico, en el Palacio de la Ópera. Todos los dibujos serán trasladados a la Casa de los Peces para formar parte del homenaje a Gastón.

Además, todos los que lo deseen pueden enviar también sus fotos con el tiburón del Aquarium por las mismas vías.

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