El rugido de Tom Jones se desata en el Coliseum y devuelve al pasado a un público entregado

Tom Jones, pletórico de expresividad, durante su concierto de anoche en el Coliseum Patricia G. Fraga

Las oportunidades hay que aprovecharlas, y eso precisamente es lo que muchos de los asistentes ayer al Coliseum pensarían a la hora de comprar su entrada. Pocas veces se puede tener el privilegio de presenciar una lección de poderío vocal tal como el de una leyenda viva como Tom Jones. El ‘Tigre de Gales’ acudió puntual a su cita con una ciudad que esperaba rememorar su idilio con el artista, que no pisaba un escenario coruñés desde su única visita en 1975.

Mucho ha cambiado desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes, por no decir casi todo. Pero hay algo que sigue incólume: su vozarrón y su energía que mucho distan de sus 86 años.

¿Cómo ha cambiado A Coruña desde la última actuación de Tom Jones en Riazor? Más información

Precisamente su primer envite ante las 3.400 personas que acudieron al recinto no fue otro que ‘I’m Growing Old’, una confesión para la que hizo apoyo de una banqueta. Tardó poco en deshacerse de ella. Mientras su imagen en blanco y negro se mostraba en pantalla, dio paso a la todopoderosísima ‘Tower of Song’ (Leonard Cohen) y, casi del tirón, ‘Not Dark Yet’, un tema de otro ciclón como Bob Dylan, a quien reconoció “adorar”, y que aparecería de nuevo más tarde con ‘One More Cup of Coffee’.

Ya con la siguiente canción, el ‘Tigre de Gales’ hizo viajar a sus seguidores a 1965, con el emblemático tema que, después de más de medio siglo, puso a muchos a cantar y bailar: ‘It’s Not Unusual’. Esta no solo sorprendió por la premura con la que sonó, sino también por la nueva adaptación de su base rítmica, ahora con acordeón y congas.

Sin dar un respiro, llegó ‘What’s New Pussycat?, con el predominio de los acordeones.

Los coruñeses demuestran su idilio con Tom Jones en el primer día de venta de entradas Más información

El público no tardó en ponerse a cantar. Al término, mientras los asistentes alargaban la sonrisa en sus caras, comenzó a sonar una de las más esperadas, ‘Sex Bomb’, también reinterpretada como un blues de lo más atrevido. Tonos naranjas, guitarra eléctrica y una voz que no necesita de artificios, y es que, pese a su leyenda, todavía sorprende acudir a un concierto en el que unas cuerdas vocales son suficientes para cautivar a todos durante más de noventa minutos.

Pero, aunque la temperatura ya se había elevado en el Coliseum, no estaba todo dicho. ‘You Can Leave Your Hat On’ encendió por momentos las luces del recinto, mostrando la entrega del público que no paró de mover los brazos de lado a lado.

“Querémoste, churriño”

Con timidez, las diferentes gradas iban levantándose tras media hora balanceándose en sus asientos al ritmo de las históricas canciones. Jones introdujo ‘Across the Borderline’ haciendo referencia a su edad: “Solo tengo 86”, bromeó. “Querémoste, churriño”, respondió una mujer del público. La detonación absoluta de emoción se produjo con ‘Delilah’, y es que no hubo un alma –ni el propio ‘Tigre’, que, por cierto, rugió en varias ocasiones–, que no hiciese uso de su cadera para moverse al ritmo de lo que un día fue un himno en Gales. ‘Lazarus Man’ e ‘If I Only Knew’ cogieron el testigo, para dar paso a una explosiva ‘Kiss’ de Prince, antes de la despedida ficticia que provocó la ovación al unísono del Coliseum. El galés regresó al escenario para, ahora sí, decir adiós con ‘Green, Green Grass of Home’, ‘One Hell of a Life’ y ‘Stranger Things Happening Every Day’.

Han tenido que pasar muchos años para ver a Tom Jones de vuelta en A Coruña. Pero, tal y como ocurre en ‘Regreso al futuro’ –la canción con la que se despidió fue ‘Johnny B. Goode’, la banda sonora de la película de la mano de Chuck Berry–, el tiempo es una aventura.

Medio siglo del concierto de Tom Jones en A Coruña: un recital único con poca respuesta Más información

Así, los coruñeses que presenciaron su primer concierto, en 1975, llevaban todo este tiempo soñando con volver a escuchar su rugido en directo. Sir Thomas atesora en su voz la historia de la música del siglo XX, y la noche de ayer construye un nuevo episodio en A Coruña, ese del que muchos podrán presumir: aquel 2 de julio yo estuve allí.