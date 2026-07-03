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A Coruña

Ramón Núñez: “Gastón era el único del Aquarium al que los niños conocían por su nombre”

“Verle comer era una cosa digna de ver”, recuerda el creador de los Museos Científicos Coruñeses

Rubén Ventureira
Rubén Ventureira
03/07/2026 12:10
El tiburón imponía por su tamaño y su rictus serio
El tiburón imponía por su tamaño y su rictus serio
Archivo El Ideal Gallego
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Ramón Núñez, creador de los Museos Científicos Coruñeses ya jubilado, recibió este viernes por la mañana con la lógica tristeza la noticia de la muerte del tiburón Gastón. “Es innegable que los tiburones tienen un atractivo especial, por la película de Spielberg, y Gastón lo tenía en nuestro Aquarium. Es el único al que los niños conocían por su nombre, y eso de conocer el nombre creo un tipo de vínculo muy especial. Las focas también tienen nombren, pero solo las distinguen los cuidadores”, precisa.

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Las imágenes de la vida de Gastón en el Aquarium de A Coruña

El tiburón nadaba como el rey de la sala en medio de cientos de pecesVer más imágenes

Era el más grande de todos los que viven allí, y verle comer era una cosa digna de ver, la gente tenía miedo porque te imaginas en el animal una agresividad de película”, añade.

Primero en cámaras de fotos analógicas, luego en digitales, pero muchos inmortalizaron el nado de Gastón en la sala Nautilus

Un último homenaje a Gastón de los niños coruñeses

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Recuerda su llegada. “Lo compramos a un acuario de Brest, aprovechando que allí tenía problemas con otros de su especie. Había venido con él Antonio Vilar, que fue su cuidador principal durante muchos años”. A su juicio, Gastón era “uno de los atractivos principales” de la sala Nautilus, pero “para mí personalmente lo que tiene más relevancia, el gran atractivo de ese espacio, es su concepción”. “Estás en una sala  con una gran variedad de especies rodeado de mar 360 grados, en algunas partes tienes la sensación de no ver el fondo, así que te sientes como el capitán Nemo”, argumenta.

Acaba con un apunte sobre la edad del escualo: "Tenía del orden de los 30 años. Es una longevidad muy alta. En libertad, un tiburón toro rara vez pasa de los 20 o 25".

Muere el tiburón Gastón, la estrella del acuario de A Coruña

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